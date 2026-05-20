Vì sao 7 yêu tinh nhện trong 'Tây du ký' từng đồng loạt đòi bỏ đóng phim?

Tây du ký của đạo diễn Dương Khiết tới nay vẫn là bộ phim kinh điển nhất của Trung Quốc đồng thời cũng là tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Thời điểm làm phim dù thiếu thốn, công nghệ lạc hậu nhưng bằng sự tâm huyết, cố đạo diễn vẫn làm ra tác phẩm để đời trong sự nghiệp của mình.

Khi quay Tây du ký, đạo diễn Dương Khiết đề cao tính thẩm mỹ trong từng cảnh quay. Do đó, ngay từ khâu chon diễn viên nữ, dù là vai phụ không có thoại hay chỉ xuất hiện chỉ vài giây, cố đạo diễn vẫn phải tìm diễn viên hợp ý. Bên cạnh đó, trang phục của các nhân vật trong phim cũng là yếu tố quan trọng không kém.

Đạo diễn Dương Khiết rất chú trọng tới phần trang phục.

Theo Sina, vào đầu thập niên những năm 80, suy nghĩ của mọi người thường khá bảo thủ, phần lớn các diễn viên nữ không quen với trang phục mỏng của đoàn làm phim. Mặc dù phục trang của Tây du ký không hề hở hang nhưng các diễn viên vẫn không muốn mặc vì chúng khá mỏng. Điều này đã gây áp lực cho đạo diễn Dương Khiết lúc bấy giờ. Để việc quay phim được suôn sẻ, Dương Khiết phải làm công tác tư tưởng cho các diễn viên nữ nhưng cũng có những lần suýt không thành công.

Trong tập phim "Kiếp nạn động bàn tơ", 7 diễn viên đảm nhận vai nhện tinh "đình công" không chịu quay vì trang phục "hở quá đà". Để làm đúng như nguyên tác, nhện tinh trong phim phải mặc trang phục để lộ vai thon, cánh tay, eo thậm chí là lưng.

Sina cho biết, bảy diễn viên nữ đóng vai nhện tinh có tuổi đời còn rất trẻ. Thậm chí, người nhỏ nhất chỉ mới 15 tuổi. Khi nhìn thấy phục trang do đoàn phim chuẩn bị, họ rất sốc. Những trang phục này phần lớn đều hở vai, bụng. Vào thời điểm đó, đối với các cô gái, trang phục để lộ cánh tay và rốn không khác mấy so với việc không mặc quần áo.

Trong quá trình thử đồ, các diễn viên nhìn thấy những bộ quần áo mỏng, hở vai, bụng nên đã từ chối mặc. Cho dù đạo diễn Dương Khiết có khuyên bảo, động viên, các diễn viên nữ vẫn nhất quyết không chịu mặc.

Bảy diễn viên đóng nhện tinh trong “Tây du ký” tuổi đời còn rất trẻ.

Đứng trước tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, đạo diễn Dương Khiết không còn cách nào khác là phải tìm nhà thiết kế trang phục sửa lại phục trang của bảy nhện tinh trong phim.

Nhằm đảm bảo trang phục vẫn mang tính thẩm mỹ mà các diễn viên không cảm thấy lo lắng vì hở hang, đạo diễn Dương Khiết yêu cầu may thêm một lớp vải màu giống với màu da bên trong. Bằng cách này, các diễn viên nữ mới miễn cưỡng mặc trang phục của nhện tinh khi lên hình.

Sau khi phần phục trang được giải quyết, đạo diễn Dương Khiết lại gặp khó với một cảnh quay đặc tả để hở đùi, rốn của nhện tinh. Do hoàn toàn không thể thương lượng với các diễn viên nữ về việc để lộ một phần thân thể trên màn ảnh, đạo diễn Dương Khiết quyết định tìm một diễn viên nam để đóng thế cảnh hở bụng và đùi.

May mắn khi xuất hiện trên màn ảnh, khán giả không hề nhận ra chiếc bụng thon thả của những nàng nhện tinh thực chất là của một người đàn ông.