Hơn 570.000 thí sinh chọn thi Lịch sử, cao nhất trong các môn tự chọn năm 2026

Theo số liệu của Bộ GD&ĐT công bố ngày 6/5, ngoài hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, Lịch sử là môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cao nhất.

Cụ thể, 570.800 thí sinh đăng ký thi môn Lịch sử. Xếp sau là Địa lý với 448.725 thí sinh, Vật lý đạt 389.630, Ngoại ngữ 347.455, Hóa học 253.966, Giáo dục kinh tế và pháp luật 284.754 thí sinh.

Xu hướng đăng ký môn thi Tốt nghiệp THPT 2026. (Nguồn: Moet)

Ở nhóm khoa học tự nhiên, Sinh học là môn có số lượng đăng ký thấp nhất, với 70.303 thí sinh. Đối với các môn mới, Tin học ghi nhận 18.691 thí sinh đăng ký. Môn Công nghệ cũng có số lượng nhất định, trong đó công nghệ nông nghiệp có 31.091 thí sinh, còn công nghệ công nghiệp là 7.402 thí sinh.

So với năm trước, số lượng thí sinh đăng ký ở các môn Vật lý và Hóa học có xu hướng tăng nhẹ, trong khi sinh học giảm.

Theo dữ liệu từ hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến 17h ngày 5/5, cả nước có tổng cộng 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 1.159.932 thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2025-2026.

Số thí sinh được miễn thi ngoại ngữ theo quy định là 7.952, chiếm 0,65%. Đáng chú ý, hơn 98% thí sinh đã hoàn thành đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/6, sớm hơn khoảng hai tuần so với năm trước. Theo quy định, thí sinh chưa tốt nghiệp phải dự thi 4 môn, gồm toán, ngữ văn và hai môn tự chọn trong số các môn đã được Bộ quy định.