'Á hậu duy nhất được phong NSND' làm giám khảo cuộc thi sắc đẹp

(VTC News) -

NSND Trịnh Kim Chi đảm nhận vị trí trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam. Khi làm giám khảo cuộc thi nhan sắc ở tuổi 54, NSND Trịnh Kim Chi muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm mình có cho các thí sinh, nhất là biểu cảm, hình thể và các kỹ năng mềm.

NSND Trịnh Kim Chi làm trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam.

Trước khi thành danh ở vai trò diễn viên, Trịnh Kim Chi từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994. Sau cuộc thi, chị dồn tâm huyết theo đuổi lĩnh vực sân khấu, lần lượt được phong tặng danh hiệu NSƯT rồi NSND.

Trịnh Kim Chi tâm sự chị cảm thấy vui và bồi hồi khi được gọi là "Á hậu duy nhất trong lịch sử là NSND". Chị coi đây là niềm vinh dự lớn và một món quà dành tặng cuộc đời mình.

Chia sẻ về tên cuộc thi, bà Huỳnh Ngọc Kim Trang - Trưởng ban tổ chức cho biết "Quốc dân” tức là gần gũi, đại chúng. Cuộc thi mở rộng cơ hội cho nhiều đối tượng hơn, thay vì chỉ tập trung vào những gương mặt đã có nền tảng nổi bật.

Bên cạnh đó, không chỉ dừng ở các phần thi áo dài hay ứng xử, cuộc thi Hoa hậu quốc dân Việt Nam lồng ghép những câu chuyện về đời sống, nghề nghiệp, hành trình cá nhân… giúp tôn vinh vẻ đẹp nội tâm, giá trị lan tỏa cộng đồng của người con gái Việt Nam.

"Cuộc thi mang sứ mệnh tìm kiếm vẻ đẹp chuẩn mực nhưng gần gũi. Chúng tôi muốn tìm cô gái không chỉ có nhan sắc mà còn phải có khả năng kết nối tâm hồn Việt, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân", Trưởng ban tổ chức chia sẻ.

NSND Trịnh Kim Chi bên ban tổ chức cuộc thi.

Bên cạnh đó, Tổng đạo diễn Trung Hoàng nhấn mạnh: “Điểm khác biệt lớn nhất chính là cách kể câu chuyện về các ứng viên. Đó là quá trình trưởng thành, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực”.

Ông kỳ vọng cuộc thi sẽ góp phần thay đổi góc nhìn về cái đẹp, không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở sự tử tế và khả năng truyền cảm hứng. Danh hiệu Hoa hậu Quốc dân Việt Nam gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Hoa hậu Quốc dân Việt Nam dành cho nữ công dân Việt Nam từ 18 đến 27 tuổi. Cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tài năng, trí tuệ và phẩm hạnh người dự thi. Cuộc thi dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 7/2026.