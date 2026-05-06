Chùa Bút Tháp - nơi lưu giữ tinh hoa kiến trúc Việt cổ sắp khai hội

Gắn với lễ hội, Chùa Bút Tháp là một trong những ngôi chùa cổ tiêu biểu của vùng Kinh Bắc, còn giữ được gần như nguyên vẹn giá trị kiến trúc truyền thống qua nhiều thế kỷ. Với lịch sử kéo dài nhiều thế kỷ, nơi đây vẫn giữ được gần như nguyên vẹn dáng dấp của một công trình tôn giáo quy mô lớn từ thời xưa.Theo các tài liệu nghiên cứu, chùa được khởi dựng từ khoảng thế kỷ XIV trên khu đất rộng gần 10.000m².