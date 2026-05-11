Dàn hot mom cùng các gia đình 'đổ bộ' Ngày hội thôi nôi quy mô lớn tại TP.HCM

Rộn ràng “Ngày hội thôi nôi” có nhiều em bé tham gia nhất Việt Nam

Hiếm có sự kiện nào ở TP.HCM quy tụ nhiều em bé đến vậy trong cùng một ngày. Từ sáng sớm, khu vực AEON Mall Celadon Tân Phú đã đông kín các gia đình trẻ bế con, đẩy xe nôi và tranh thủ check-in lưu lại những khoảnh khắc đầu đời.

Không gian sự kiện phủ kín sắc màu rực rỡ, tiếng nhạc thiếu nhi và tiếng trẻ con ríu rít khắp các khu trải nghiệm. Nhiều phụ huynh chuẩn bị riêng "outfit thôi nôi" cho con, từ váy công chúa, yếm nhỏ đến các set đồ đồng điệu cả gia đình.

Hàng trăm em bé cùng gia đình phủ kín không gian “Ngày hội thôi nôi” tại AEON Mall Celadon Tân Phú cuối tuần qua.

Sự xuất hiện của loạt hot mom và KOLs như Trinh Phạm, Vy & Dũng Gee, Long Chun, gia đình Bobbi, gia đình Mắt Hí… khiến không khí tại sự kiện càng thêm sôi động. Mỗi khu vực các gương mặt quen thuộc xuất hiện đều nhanh chóng thu hút đông đảo gia đình và các em nhỏ dừng lại tương tác, chụp hình.

Loạt hot mom và KOLs đưa con tham gia trải nghiệm xuyên suốt ngày hội.

Cùng con ghi dấu những bước chân đầu đời

Một trong những khu vực đông phụ huynh dừng lại lâu nhất là hoạt động ghi dấu chân đầu đời. Những bàn chân bé xíu được nâng niu in lên bảng như cách đánh dấu hành trình 12 tháng đầu tiên của con. Khi nhìn lại dấu chân ấy, ba mẹ mới cảm nhận rõ con đã lớn nhanh đến thế nào.

Đưa hai bé sinh đôi vừa tròn 1 tuổi đến tham gia “Ngày hội thôi nôi”, chị Dương Thị Liên (phường An Lạc) cho biết điều khiến chị nhớ nhất là khoảnh khắc lưu lại dấu chân đầu đời của các con. Với chị, đây không chỉ là một hoạt động trải nghiệm mà còn là kỷ niệm đặc biệt để sau này khi lớn lên, hai bé có thể nhìn lại hành trình đầu tiên của mình.

“Sau này khi các con lớn lên, nhìn lại sẽ thấy bàn chân nhỏ xíu của mình từng được lưu giữ trong một dịp rất đặc biệt”, chị nói. “Gia đình mình hôm nay đi rất đông, có cả ông bà nội ngoại và các anh chị đi cùng để lưu lại kỷ niệm cho hai bé. Những phần quà nhận được ở các khu vực trải nghiệm cũng khiến các con thích thú hơn trong suốt hành trình tham gia ngày hội.”

Vợ chồng chị Dương Thị Liên và 4 em bé cùng đến tham gia và chụp ảnh sau khi rinh về nhiều quà “khủng” từ ngày hội.

Điểm chung dễ nhận thấy trong sự kiện là cách các gia đình trẻ tiếp cận việc nuôi con đã có nhiều thay đổi. Thay vì áp lực từ sự so sánh, nhiều cha mẹ lựa chọn ghi nhận từng bước tiến nhỏ của con, từ những thay đổi trong vận động, sinh hoạt đến khả năng tương tác với thế giới xung quanh. Hành trình phát triển của mỗi đứa trẻ được nhìn nhận như một quá trình riêng biệt, cần sự đồng hành và thấu hiểu hơn là áp lực.

Đến chiều tối, khu vực sân khấu tổ chức trở thành nơi đông người nhất sự kiện. Hàng trăm gia đình cùng hòa vào các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và hoạt động giao lưu sôi động. Sự xuất hiện của ca sĩ Phan Đinh Tùng khiến không khí thêm náo nhiệt khi nhiều phụ huynh bế con nhún nhảy theo nhạc giữa ánh đèn sân khấu.

Các gia đình hòa mình vào không khí sôi động tại phần tiệc mừng buổi tối.

Gia Đình Mắt Hí cùng tìm hiểu thêm về dinh dưỡng cho con sau 1 tuổi.

Khi ngày hội dần khép lại, nhiều gia đình vẫn nán lại khu vực sân khấu và các photobooth để tiếp tục chụp ảnh cho con. Với không ít phụ huynh trẻ, đây không đơn thuần là một buổi đi chơi cuối tuần, mà là dịp để lưu lại cột mốc đầu đời của con theo cách đặc biệt hơn, giữa hàng trăm gia đình cùng chung niềm vui trưởng thành đầu tiên của trẻ nhỏ.