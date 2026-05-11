Đề xuất bỏ tịch thu, tạm giữ xe với nhiều hành vi vi phạm giao thông

Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã có một số điều chỉnh trong bản dự thảo lần 3.

Trong bản dự thảo mới nhất về việc sửa đổi Nghị định 168, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất bãi bỏ biện pháp tạm giữ phương tiện khi tài xế mắc lỗi tại điểm g khoản 5 Điều 6.

Các vi phạm này gồm: Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước, hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" khi chạy trên đường cao tốc.

Theo dự thảo, một số lỗi vi phạm giao thông sẽ không còn bị tịch thu phương tiện.

Nếu đề xuất được thông qua, tài xế sẽ không bị tạm giữ xe, mà chỉ bị xử phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên bằng lái.

Lý do bãi bỏ biện pháp tạm giữ phương tiện đối với vi phạm này nhằm phù hợp với quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính: Việc tạm giữ tang vật, phương tiện để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính phải được chấm dứt ngay sau khi hành vi vi phạm không còn gây nguy hiểm cho xã hội.

Cơ quan soạn thảo cho rằng hành vi vi phạm đã chấm dứt, không cần thiết phải tạm giữ xe.

Dự thảo còn đề xuất bỏ việc tịch thu phương tiện khi người điều khiển hoặc chủ phương tiện tái phạm 3 lỗi tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g Khoản 17 Điều 32. (Tái phạm các hành vi: chở người vượt trên 100%, quá tải trên 150%, kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật).

Lý do được nêu ra là khi thực hiện theo quy định, việc này rất khó khăn cho công tác xác minh, xử lý, tịch thu phương tiện bởi hiện nay các tổ chức (đơn vị kinh doanh vận tải) có nhiều thành viên tham gia và các phương tiện được đăng ký chủ sở hữu của các thành viên khác nhau.

Mặt khác, hành vi này đã được xử phạt rất nặng và đã đảm bảo tính răn đe (phạt tiền 75 triệu đồng đối với cả nhân, 150 triệu đồng đối với tổ chức).

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề xuất về việc bổ sung quy định tịch thu phương tiện đối với xe thô sơ tự ý lắp ráp, thêm thiết bị điện trái phép không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên đường bộ. Cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo (không bổ sung quy định này).

Nguyên nhân là tính chất nguy hiểm của hành vi đối với loại phương tiện này không cao, đồng thời tránh tác động xã hội của việc tịch thu đối với đối tượng sử dụng phương tiện yếu thế này.

Cơ quan chức năng chưa đưa ra thời hạn về việc ban hành và thời điểm có hiệu lực của việc sửa đổi bổ sung Nghị định 168.