Bỏ Nghị định 100, mức phạt vi phạm giao thông đường bộ có thay đổi?

Thông tin bãi bỏ Nghị định 100/2019 về xử lý vi phạm giao thông từ ngày 15/5 đang thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi liệu mức xử phạt vi phạm giao thông đường bộ tới đây có thay đổi so với hiện hành.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an khẳng định việc bãi bỏ Nghị định 100/2019 không đồng nghĩa sẽ dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà đang thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành.

Đồng thời, việc bãi bỏ Nghị định 100/2019 (theo nội dung tại Nghị định số 81/2026) không tác động và làm thay đổi mức xử lý vi phạm giao thông đường bộ hiện nay.

Nghị định 81/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt sẽ bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019.

Theo lý giải, Nghị định 100/2019 được ban hành năm 2019, quy định chi tiết về việc xử phạt trong lĩnh vực giao thông gồm: đường bộ và đường sắt.

Tới ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được thi hành. Khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực đã thay thế các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Nghị định 100/2019.

Tiếp đó, ngày 26/3/2026, khi Nghị định số 81/2026 có hiệu lực thi hành, nó đã thay thế nốt phần quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt trong Nghị định 100/2019.

Như vậy, phạm vi điều chỉnh đường bộ và đường sắt tại Nghị định 100/2019 đã được tách bạch thành các nghị định mới. Việc bãi bỏ hoàn toàn Nghị định 100 từ ngày 15/5 tới đây do vậy không ảnh hưởng đến các quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Phần lớn hành vi bị xử phạt từng ghi nhận trong Nghị định 100/2019, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021, khi xuất hiện lại trong nội dung Nghị định 168/2024 đã tăng mạnh mức phạt.

Chẳng hạn, lỗi "Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng" với người điều khiển môtô, xe gắn máy theo Nghị định 100/2019 từng chịu mức phạt 300.000-400.000 đồng. Sang Nghị định 168/2024, lỗi này chuyển thành "Điều khiển xe không có chứng nhận đăng ký xe" và mức phạt tăng lên thành 2-3 triệu đồng.

Hành vi "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông" với người điều khiển ô tô từng bị phạt 3-5 triệu đồng theo nội dung Nghị định 100/2019. Còn theo quy định hiện hành tại Nghị định 168/2024, lỗi này có mức phạt 18-20 triệu đồng cho tài xế ôtô.

Bên cạnh đó, Nghị định 168/2024 còn bổ sung các quy định về trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đối với một số hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Các mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đang có hiệu lực tại Nghị định 168/2024: