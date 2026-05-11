Clip: Cận cảnh cảnh sát biển cứu hộ 57 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Tàu 314 cứu hộ 57 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa. (Nguồn: Nam Trung)

Ngày 11/5, Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết tàu cứu hộ của đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ khẩn cấp cho tàu cá QNa 91117 TS sau khi phương tiện này bị một tàu hàng chưa rõ số hiệu va chạm gây thủng thân tàu nghiêm trọng.

Trước đó, khoảng 23h ngày 9/5, khi đang hành nghề câu mực ở Trường Sa, tàu QNa 91117 TS do ông Lương Văn Hợi (trú TP Đà Nẵng) làm chủ kiêm thuyền trưởng, bị một tàu hàng va chạm mạnh từ phía mạn trái. Do trời tối và sự việc diễn ra quá nhanh, các thuyền viên không kịp nhận dạng được tàu va chạm.

Cú đâm khiến thân tàu QNa 91117 TS xuất hiện hai lỗ thủng lớn hình chữ nhật nằm ngay sát mặt nước ở khu vực trước mũi. Mặc dù các ngư dân đã nỗ lực khắc phục sơ bộ, nhưng nước biển vẫn liên tục tràn vào khoang, đe dọa sự an toàn của phương tiện và tính mạng của 57 thuyền viên trên tàu.

Ngay sau khi tiếp cận, tàu 314 đã cử tổ kỹ thuật nhanh chóng hỗ trợ ngư dân chống chìm tàu cá, tổ y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ 57 ngư dân. Với sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ tàu 314, các lỗ thủng trên tàu cá cơ bản đã được bịt kín. Ông Lương Văn Hợi quyết định tự đưa tàu QNa 91117 TS về bờ sửa chữa.