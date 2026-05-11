Tổng giám đốc Ngân hàng OCB Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm

(VTC News) -

Ngân hàng OCB vừa công bố thông tin về việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Ông Phạm Hồng Hải có 2 năm đồng hành cùng OCB, giữ vai trò Tổng giám đốc trong giai đoạn ngân hàng này chuyển mình mạnh mẽ, thực hiện định vị, tái cấu trúc chiến lược kinh doanh tổng thể.

Giai đoạn này OCB cũng ưu tiên việc xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tạo nền tảng vận hành ổn định và linh hoạt để ngân hàng thích ứng với biến động của thị trường.

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng OCB xin từ nhiệm. (Ảnh: Đ.V)

Chia sẻ về quyết định này, ông Phạm Hồng Hải cho biết, đến thời điểm hiện tại, điều khiến ông tự hào nhất, bên cạnh những con số tăng trưởng là việc cùng nhau xây dựng được một nền tảng đủ vững, một đội ngũ đủ mạnh và một tinh thần sẵn sàng thay đổi để đi xa hơn.

“OCB đang bước vào một chặng đường mới với nhiều mục tiêu lớn hơn, đòi hỏi những định hướng và mô hình điều hành phù hợp hơn trong bối cảnh mới. Tôi tin rằng sự thay đổi này là thời điểm phù hợp - khi tổ chức đã sẵn sàng cho bước chuyển tiếp và bản thân tôi cũng sẵn sàng cho những thử thách mới”, ông Hải nói.

Rời vị trí Tổng Giám đốc tại OCB, ông Phạm Hồng Hải khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với lĩnh vực tài chính – ngân hàng: Tài chính vẫn là lĩnh vực ông lựa chọn và theo đuổi lâu dài. Ông tin với kinh nghiệm đã tích lũy, ông sẽ còn nhiều cơ hội để đóng góp, dù ở một vai trò khác.

Mới đây, OCB vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với những chuyển biến tích cực.

Theo đó, quý I/2026, tổng tài sản của OCB đạt 344.098 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm và tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Huy động thị trường 1 đạt 232.284 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 210.428 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tín dụng xanh toàn hàng tăng trưởng 15% so với cùng kỳ.

Tính đến 31/3/2026, tổng thu thuần của OCB đạt 2.722 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc quý I/2026, lợi nhuận trước thuế OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.

Mức tăng trưởng ấn tượng này cho thấy rõ nét những dấu hiệu tích cực về nền tảng phát triển của OCB trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động, thách thức.

Năm 2026, OCB đưa ra mục tiêu đầy tham vọng, lợi nhuận trước thuế đạt mức 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2025. Tổng tài sản tăng 10% so với số thực hiện cuối năm 2025, ước đạt 354.214 tỷ đồng.

Tổng huy động và tổng dư nợ thị trường 1 tăng lần lượt 14% và 15%.