Tiền gửi vào ngân hàng giảm, áp lực nợ xấu gia tăng

(VTC News)

Nhiều ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với quy mô tiền gửi tính đến hết quý đạt hơn 12,88 triệu tỷ đồng, tăng gần 76.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, bên cạnh các ngân hàng có lượng tiền gửi tăng thì nhiều ngân hàng đang ghi nhận lượng tiền gửi sụt giảm.

Điển hình như ngân hàng BIDV có lượng tiền gửi giảm hơn 82.000 tỷ đồng, từ mức hơn 2,222 triệu tỷ đồng cuối năm 2025, xuống còn hơn 2,14 triệu tỷ đồng vào cuối quý I/2026. Mức giảm tương đương 3,7%. Tuy nhiên, BIDV vẫn là ngân hàng có lượng tiền gửi của khách hàng lớn nhất Việt Nam.

Trong số các ngân hàng lớn, MB cũng là ngân hàng có lượng tiền gửi giảm hơn 15.000 tỷ đồng, từ mức tiền gửi hơn 921.000 tỷ đồng vào cuối năm ngoái xuống gần 906.000 tỷ đồng vào quý I năm nay. Mức giảm khoảng 1,7%.

Các ngân hàng tầm trung cũng có lượng tiền gửi giảm. Điển hình như Sacombank, ngân hàng này có lượng tiền gửi giảm hơn 17.500 tỷ đồng so với cuối năm trước, mức giảm khoảng 2,8%. Techcombank giảm hơn 19.000 tỷ đồng so với cuối năm ngoái, mức giảm khoảng 3,1%. ACB cũng giảm hơn 16.000 tỷ đồng, tương đương 2,7%.

Ngân hàng TPBank cũng có mức giảm tiền gửi hơn 12.000 tỷ đồng so với cuối năm trước, mức giảm khoảng 4,3%. SeABank giảm hơn 5.900 tỷ đồng, mức giảm khoảng 3,1%. MSB giảm hơn 2.700 tỷ đồng, tương đương 1,4%.

Ở nhóm các ngân hàng nhỏ, VietBank cũng có lượng tiền gửi vào ngân hàng giảm hơn 4.900 tỷ đồng so với cuối năm ngoái, mức giảm khoảng 4,9%. PGBank cũng giảm hơn 1.400 tỷ đồng, tương đương 2,9%. Saigonbank cũng giảm 978 tỷ đồng, mức giảm khoảng 3,7%.

Bên cạnh các ngân hàng có lượng tiền gửi giảm thì nhiều ngân hàng có lượng tiền gửi tăng mạnh như HDBank, VPBank, ABBank, VIB, OCB…

Nợ xấu tăng

Trong báo cáo tài chính quý I/2026 của các ngân hàng, một điểm rất đáng chú ý đó là tình hình nợ xấu. Một số ngân hàng có nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) rất lớn.

Điển hình như Sacombank, tính đến cuối quý I/2026, ngân hàng này có nợ xấu nhóm 5 lên tới hơn 30.500 tỷ đồng. Đứng đầu các ngân hàng Việt Nam về nhóm nợ có khả năng mất vốn, tăng 2% so với cuối năm ngoái.

Trong khi đó, BIDV cũng có nợ nhóm 5 lên tới hơn 27.500 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với cuối năm trước. Chỉ trong 3 tháng, nợ có khả năng mất vốn của ngân hàng này đã gia tăng hơn 1.700 tỷ đồng.

VPBank có nợ nhóm 5 gần 11.000 tỷ đồng, tăng đến 19% so với cuối năm trước. Nợ xấu có khả năng mất vốn của MB cũng gần 7.400 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2025.

Tuy nhiên, dẫn đầu về tốc độ tăng nợ xấu nhóm 5 lại là hai ngân hàng tầm trung là TPBank và HDBank. TPBank có nợ nhóm 5 hơn 2.400 tỷ đồng, tăng tới 79% so với cuối năm ngoái. HDBank có nợ nhóm 5 gần 6.000 tỷ đồng, tăng 57% so với cuối năm trước.

Bên cạnh các ngân hàng có nợ xấu tăng thì một số ngân hàng cũng có nợ nhóm 5 giảm. Điển hình như Vietinbank, giảm từ gần 20.000 tỷ đồng cuối năm ngoái xuống còn gần 12.000 tỷ đồng vào cuối quý I năm nay, mức giảm tương đương 40%. Vietcombank, SHB, VIB, Eximbank, PGBank cũng có số nợ có khả năng mất vốn giảm.

Chuyên gia kinh tế tài chính Trần Thăng Long nhận định, nợ nhóm 5 tăng phản ánh chất lượng tài sản của ngân hàng đang chịu sức ép. Nợ nhóm 5 là nhóm nợ có khả năng mất vốn cao nhất trong hệ thống phân loại tín dụng. Khi khoản vay bị chuyển sang nhóm này, khả năng thu hồi vốn của ngân hàng là rất thấp, buộc phải tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro.

"Việc nợ nhóm 5 gia tăng còn cho thấy quá trình “giấu nợ xấu” thông qua cơ cấu lại thời hạn trả nợ trước đây đang dần đi đến giới hạn. Khi hết thời gian cơ cấu, nhiều khoản vay buộc phải chuyển nhóm nợ đúng thực trạng", ông Long nói.

Theo ông Long, hiện nay, áp lực lợi nhuận ngân hàng sẽ lớn hơn giai đoạn trước, nhiều ngân hàng duy trì lợi nhuận cao nhờ: Biên lãi ròng (NIM) tốt; Tăng trưởng tín dụng mạnh; Chi phí vốn thấp. Tuy nhiên hiện nay, bức tranh đã thay đổi.

Một mặt, ngân hàng phải giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ nền kinh tế. Mặt khác, nợ xấu tăng khiến chi phí dự phòng rủi ro phình to. Điều này sẽ bào mòn đáng kể lợi nhuận.

Cũng theo ông Long, thực tế cho thấy nhiều ngân hàng bắt đầu ghi nhận sự tăng trưởng lợi nhuận chậm lại. Thu nhập lãi thuần suy giảm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm. Áp lực xử lý tài sản bảo đảm gia tăng.

Trong bối cảnh đó, khả năng phân hóa trong hệ thống ngân hàng sẽ ngày càng rõ nét. Những ngân hàng có nền tảng vốn mạnh, quản trị rủi ro tốt và tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) cao sẽ chống chịu tốt hơn. Ngược lại, các ngân hàng phụ thuộc nhiều vào tín dụng bất động sản hoặc có chất lượng tài sả