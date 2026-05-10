Đổi pin nhanh, chi phí gần bằng 0, VinFast Feliz II là mẫu xe 'ruột' của tài xế

(VTC News) -

Thiết kế đẹp, vận hành “chất”

Thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế của dòng Feliz, VinFast Feliz II giữ dáng vẻ thanh lịch, dễ tạo thiện cảm với nhiều nhóm người dùng. Reviewer Minh Trí của kênh Trí Đê nhận xét, ấn tượng đặc biệt của mẫu xe nhà VinFast nằm ở kiểu dáng cân bằng giữa sự trẻ trung và tính phổ dụng.

Không chỉ có ngoại hình đẹp, Feliz II còn được chú ý ở sự tiện dụng trong những chi tiết nhỏ. Phía trước xe có hộc để đồ giúp những người thường xuyên di chuyển như anh Minh Hải (Đà Nẵng) thuận tiện hơn trong thao tác mỗi ngày.

“Hộc đồ đặt bên trái rất tiện, đủ chứa các món cần lấy nhanh như điện thoại, ví, thẻ xe hoặc đồ dùng cá nhân”, anh Hải chia sẻ.

Anh Hải cũng đánh giá cao cổng sạc USB-A và USB-C bên trong ngăn để đồ. “Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng dùng thực tế mới thấy rất tiện. Công suất sạc lên tới 25W nên sạc điện thoại nhanh”, anh Hải cho biết.

Bên cạnh trang bị, sức mạnh nội lực của Feliz II theo vị chủ xe cũng rất đáng nể với khối động cơ BLDC Inhub đạt công suất tối đa 3.000 W, tốc độ tối đa khoảng 70 km/h, đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị. Theo anh Hải,

“Xe lên ga rất mượt mà, tạo cảm giác chắc chắn, dễ điều khiển, không bị cảm giác hụt hơi”, anh Hải dành lời khen cho mẫu xe đổi pin nhà VinFast.

Lợi thế đổi pin tăng tính tiện dụng

Một điểm nổi bật khác của Feliz II là cơ chế đổi pin thuận tiện và linh hoạt. Nói về điểm này, reviewer Minh Trí nhận xét: “VinFast đã giải quyết được hai bài toán, thứ nhất là quãng đường và thứ hai là tiếp năng lượng liên tục”. Nhờ đó, Feliz II đặc biệt phù hợp với nhóm người dùng sống tại chung cư, nhà thuê hoặc không có điểm sạc cố định tại nhà.

Ngoài ra, cơ chế đổi pin cũng là một yếu tố quan trọng đưa Feliz II trở thành mẫu xe “ruột” dành cho nhóm khách hàng chạy dịch vụ. Thực tế, thao tác đổi pin trên VinFast Feliz II chỉ mất một phút, nhanh hơn cả việc đổ xăng. Khi pin gần cạn, tài xế có thể kiểm tra trên ứng dụng và di chuyển tới tủ đổi pin gần nhất.

“Tôi có thể chạy xe liên tục, pin yếu thì đổi và hoàn toàn chủ động về mặt thời gian. Dịch vụ bảo dưỡng cũng nhanh gọn. Ít tốn thời gian chăm xe nên chạy được nhiều hơn, thu nhập cũng tốt hơn”, anh Trần Thi, một tài xế công nghệ tại TP.HCM chia sẻ.

Ngay cả khi cần sửa chữa, anh Thi cho biết cảm thấy yên tâm khi VinFast đưa ra mốc thời gian sửa chữa rõ ràng và hoàn tiền 100.000 đồng/ngày nếu “trả xe” quá thời hạn cam kết.

Về chi phí, anh tính toán, khi vận doanh trên nền tảng Green Bike Platform của GSM, anh được miễn phí đổi pin, sạc pin và thuê pin. Vì vậy, nếu so với việc phải bỏ ra khoảng 3 triệu đồng/tháng để đổ xăng trước đây, số tiền anh tiết kiệm được trong vòng 1 năm đủ để mua được một chiếc xe mới.

Bên cạnh chi phí vận hành tiết kiệm, mức giá lăn bánh của Feliz II cũng đang ở mức rất hấp dẫn nhờ loạt chính sách hỗ trợ từ VinFast. Theo đó, người mua được hưởng ưu đãi 6% giá trị xe trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe). Khi mang xe xăng đến đổi lấy xe điện, khách hàng sẽ được ưu đãi thêm 5% giá trị xe. Sau khi cộng gộp các chính sách này, giá lăn bánh của Feliz II được đưa về mức 21,6 triệu đồng.

Đặc biệt với những tài xế vận doanh trên nền tảng Green Bike bằng Feliz II, GSM cũng đưa ra những mức hỗ trợ vô cùng hấp dẫn như đặt cọc 3 triệu đồng, trả phí thuê hằng tháng từ 1,7 triệu đồng để nhận xe vận doanh “ngay và luôn”. Đồng thời, tài xế cũng được hỗ trợ loạt thủ tục như đăng ký, bảo hiểm, bảo dưỡng, trang bị định vị... và thưởng gia nhập 500.000 đồng/người.

Những giá trị thể hiện rõ trong quá trình sử dụng, từ vận hành ổn định, chi phí tiết kiệm đến trang bị tiện ích, đang giúp VinFast Feliz II trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhịp sống đô thị.