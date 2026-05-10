Lexus giảm giá hàng trăm triệu đồng cho xe động cơ hybrid tại Việt Nam

Trong xu hướng di chuyển xanh, xe hybrid đang trở thành một lựa chọn ngày càng phổ biến và được nhiều người yêu thích.

Công nghệ hybrid không chỉ giúp người lái tiết kiệm chi phí nhiên liệu mà còn mang lại trải nghiệm lái mượt mà, êm ái và đặc biệt là giúp làm giảm thiểu lượng khí thải độc hại ra môi trường.

Nắm bắt được xu hướng đó, Lexus cho ra mắt các dòng xe hybrid với thiết kế sang trọng, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành êm ái, giúp tối ưu hóa hiệu suất.

Các dòng xe Lexus Hybrid bán tại Việt Nam, Lexus cung cấp nhiều mẫu xe sử dụng công nghệ hybrid, bao gồm RX 350h, LS 500h, NX 350h và LM 500h.

Xe hybrid của Lexus kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, mang lại hiệu quả nhiên liệu cao, vận hành êm ái và giảm phát thải. Các phiên bản này được nhập khẩu nguyên chiếc và phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Ưu điểm của xe Lexus Hybrid:

- Tiết kiệm nhiên liệu: Hệ thống Hybrid tái tạo năng lượng, giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu đáng kể so với động cơ xăng truyền thống.

- Vận hành êm ái: Mô-tơ điện bổ trợ cho động cơ xăng, tạo ra sự vận hành mượt mà, đặc biệt khi khởi động và di chuyển trong đô thị.

- Giảm phát thải: Nhờ công nghệ Hybrid, lượng khí thải CO2 của xe được giảm thiểu, góp phần bảo vệ môi trường.

- Không cần sạc ngoài: Xe Hybrid Lexus là loại tự sạc, không yêu cầu hạ tầng trạm sạc điện, tiện lợi cho người sử dụng.

Tháng 5/2026, Lexus Việt Nam thông báo mức giá mới cho một số mẫu xe Hybrid (đã bao gồm 10% Thuế Giá trị gia tăng). Thông tin cụ thể như sau:

Phiên bản Mã kiểu loại Giá bản lẻ mới (VNĐ) Mức giảm(VNĐ) Ngày áp dụng LS 500h (L-aniline) GVF50L-AEVGH 8.030.000.000 360.000.000 2/3/2026 LS 500h (Semi-aniline) GVF50L-AEVGH 7.920.000.000 360.000.000 RX 350h LUXURY CE AALH15L-AWXGB 4.140.000.000 190.000.000 RX 350h PREMIUM CE AALH15L-AWXGB 3.350.000.000 150.000.000 NX 350h AAZH25L-AWXLBW 3.270.000.000 150.000.000 LM 500h6 seats CD TAWH15L-LPTVT 7.210.000.000 320.000.000 8/5/2026

Ngoài ra, Lexus Việt Nam triển khai chương trình Bảo hành mở rộng lên đến 10 năm không giới hạn số kilomet cho cả xe và pin hybrid, dành riêng cho các dòng xe Lexus Hybrid bán mới từ ngày 08/05/2026 thỏa mãn điều kiện sau:

- Thực hiện bảo dưỡng định kỳ đầy đủ theo khuyến nghị của Lexus (mỗi 6 tháng hoặc 10.000km).

- Bảo dưỡng tại đại lý chính hãng được ủy quyền.