Hybrid nâng tầm trải nghiệm của người dùng như thế nào?

Đó là một ngày đầu tháng 1/2024, khi Đặng Khôi (TP.HCM) kết thúc chuyến công tác dài ngày ở Hà Nội và trở lại TP.HCM chuẩn bị đón Tết. Anh bắt chuyến taxi về nhà trên một chiếc Toyota Innova Cross hybrid.

“Cảm giác xe êm, ít tiếng ồn”, Khôi kể lại. “Hỏi bác tài thì biết xe ăn xăng khoảng chừng 4 lít/100km trong đô thị, tôi ấn tượng luôn từ đó”.

Gần hai năm sau, vào cuối tháng 12/2025, Đặng Khôi cùng gia đình nhận chiếc Toyota Yaris Cross hybrid tại đại lý với phiên bản màu trắng nóc đen. Chàng kỹ sư máy tính 35 tuổi tin rằng có những thứ đã được sắp đặt, như việc anh chọn xe hybrid của Toyota.

Mở ra xu hướng mới

Chuyến về nhà trên Innova Cross hybrid để lại ấn tượng với anh Khôi.

Đặng Khôi là một trong số hơn 8.300 khách Việt đã lựa chọn xe hybrid của Toyota trong năm 2025. Anh chia sẻ rằng, xu hướng sử dụng ô tô ngày càng gắn liền với các yếu tố bền vững, điện hóa. Nhưng lựa chọn sản phẩm nào để phù hợp với bối cảnh hiện tại, đáp ứng nhu cầu cá nhân, không bị dẫn dắt bởi định hướng đám đông cũng là điều đáng cân nhắc.

Theo các chuyên gia trong ngành, khi xe điện còn nhiều bất tiện, hạ tầng trạm sạc chưa tối ưu, các sản phẩm xe hybrid có thể xem là giải pháp phù hợp nhất hiện nay khi không làm thay đổi thói quen sử dụng hay tính toán quãng đường di chuyển. Chọn xe hybrid, với anh Khôi, cũng xuất phát từ sự tiện dụng, không phải thay đổi thói quen dùng xe xăng đã tồn tại từ lâu, nhưng vẫn mang lại nhiều lợi ích cho bản thân.

Anh Khôi ấn tượng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế nóc đen thể thao của Yaris Cross.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu ưu việt cũng là yếu tố khiến chị Thu Hà, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cũng quyết định lựa chọn xe Toyota hybrid. Chị Hà cầm lái mẫu Corolla Cross hybrid với mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị còn ấn tượng hơn, chỉ khoảng 3 lít/100km.

Theo chị Hà, ban đầu chị và chồng mình tính phương án xe điện. Nhưng nhà ở chung cư, thiếu chỗ sạc và ở cơ quan cũng vậy, nên xe hybrid là giải pháp hợp nhu cầu hơn. Sau hơn ba năm sử dụng xe hybrid, chị nói rằng chưa gặp phải hỏng hóc gì, chi phí bảo dưỡng không đáng kể, chỉ có một lần thay lọc gió làm mát pin với chi phí vài trăm nghìn đồng.

Từ lạ thành quen

Từ chỗ chỉ nghe tên, chưa hiểu gì về cách thức hoạt động và giá trị mang lại, nhiều khách hàng như anh Khôi, chị Hà dần tìm hiểu, trải nghiệm và bị thuyết phục hoàn toàn.

Các dòng xe hybrid tự sạc ngày càng trở nên gần gũi với người dùng Việt.

Toyota là lá cờ đầu khai mở xu hướng xe hybrid tại Việt Nam. Từ 2020 đến nay, hơn 26.000 xe hybrid của Toyota đang lăn bánh trên khắp cả nước, dải sản phẩm đa dạng gồm 6 mẫu xe “ngự trị” ở những phân khúc hút khách bậc nhất thị trường.

Sức bán xe hybrid tăng trưởng đều đặn qua hàng năm, điều này thôi thúc các hãng khác mang xe về bán nhưng doanh số xe hybrid của những hãng này so với Toyota vẫn còn khoảng cách lớn khó san lấp.

Công nghệ hybrid trên các dòng xe Toyota là loại tự sạc (HEV). Ngoài bổ trợ dẫn động cho động cơ xăng, motor trên những mẫu xe hybrid này có khả năng vận hành độc lập khi di chuyển ở dải tốc độ thấp, phù hợp với điều kiện đô thị Việt Nam.

Không chỉ giảm tiêu hao nhiên liệu, động cơ hybrid trên xe Toyota cũng mạnh mẽ hơn loại thuần xăng. Với công nghệ hybrid, người lái có thể cảm nhận sự êm ái khi xe vừa khởi động hoặc di chuyển tốc độ thấp. Còn khi cần tăng tốc, việc kết hợp cả hai hệ truyền động giúp xe gia tăng cảm giác lái và độ phấn khích trên đường.

Với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Toyota, xe hybrid tự sạc dần trở nên phổ biến tại Việt Nam. Để khuyến khích tiêu dùng dòng xe này, Chính phủ ban hành Nghị định 360/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ đầu năm 2026, ưu đãi 30% thuế Tiêu thụ đặc biệt. Điều kiện là tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% so với xe xăng cùng dung tích.

Tất cả các dòng hybrid của Toyota đều đáp ứng yêu cầu của Nghị định nêu trên. Đây là tiền đề để Toyota Việt Nam giảm giá từ 37-200 triệu đồng, mang xe hybrid tiếp cận gần hơn với đông đảo khách hàng.