Bảng giá ô tô Lexus mới nhất tháng 11/2025

Lexus là thương hiệu xe hạng sang, nổi tiếng với sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành bền bỉ. Các mẫu xe Lexus không chỉ chú trọng ngoại thất sang trọng mà còn mang đến nội thất tiện nghi, thoải mái cùng nhiều tính năng an toàn hiện đại.

Điển hình, Lexus RX350 2025 sở hữu thiết kế sang trọng và hiện đại, với lưới tản nhiệt cỡ lớn đặc trưng và đèn LED sắc nét. Các đường nét khí động học tinh tế giúp xe vừa nổi bật vừa giảm lực cản gió. Kích thước xe hợp lý cùng khoảng sáng gầm 185 mm giúp di chuyển linh hoạt trong đô thị lẫn địa hình nhẹ.

Lexus RX350 2025 sở hữu thiết kế sang trọng và hiện đại. (Ảnh: Oto Lexus)

Khoang cabin bọc da cao cấp, kết hợp vật liệu tinh tế và bố trí rộng rãi, tạo cảm giác sang trọng và thoải mái. Hệ thống ghế chỉnh điện, nhớ vị trí và sưởi/làm mát giúp hành khách thư giãn tối đa. Bảng táp-lô hiện đại với màn hình cảm ứng đa chức năng mang đến trải nghiệm giải trí và điều khiển tiện lợi.

RX350 2025 trang bị động cơ xăng 2.4L tăng áp mạnh mẽ, kết hợp hộp số tự động 8 cấp mượt mà. Hệ dẫn động AWD tùy chọn cùng hệ thống treo thích ứng mang đến cảm giác lái ổn định và êm ái trên mọi địa hình. Công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến giúp xe vận hành an toàn và tin cậy hơn.

Bảng giá xe ô tô hãng Lexus mới nhất tháng 11/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Lexus NX Lexus NX 350h (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 3 tỷ 420 triệu Lexus RX Lexus RX 350 (5 chỗ) Giá xe từ 3 tỷ 430 triệu Lexus RX 350h Luxury (5 chỗ) Giá xe từ 4 tỷ 330 triệu Lexus RX 350h Luxury (5 chỗ) Giá xe từ 4 tỷ 330 triệu Lexus RX 350h Premium (5 chỗ) Giá xe từ 3 tỷ 500 triệu Lexus RX 500h F Sport Performance (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 4 tỷ 940 triệu Lexus GX Lexus GX 550 (7 chỗ) Giá xe từ 6 tỷ 250 triệu Lexus GX 550M (7 chỗ) Giá xe từ 6 tỷ 200 triệu Lexus LX Lexus LX 600 Urban (7 chỗ) Giá xe từ 8 tỷ 590 triệu Lexus LX 600 VIP (4 chỗ) Giá xe từ 9 tỷ 700 triệu Lexus LX 600 F Sport (5 chỗ) Giá xe từ 8 tỷ 840 triệu Lexus ES Lexus ES 250 (5 chỗ) Giá xe từ 2 tỷ 360 triệu Lexus ES 300h (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 3 tỷ 140 triệu Lexus ES 250 F SPORT (5 chỗ) Vận hành Giá xe từ 2 tỷ 710 triệu Lexus LS Lexus LS 500 (5 chỗ) Giá xe từ 7 tỷ 680 triệu Lexus LS 500h (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 8 tỷ 390 triệu Lexus LM Lexus LM 500h (4 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 8 tỷ 950 triệu Lexus LM 500h (6 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 7 tỷ 530 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.