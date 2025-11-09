Mẫu MPV 6 bánh của Lexus hé lộ tương lai dòng LS

(VTC News) -

Đáng chú ý nhất là LS Concept, mẫu xe mang cấu hình MPV với 7 chỗ ngồi và 6 bánh xe, ưu tiên tuyệt đối cho sự thoải mái của hành khách. Lexus cho biết thiết kế 6 bánh giúp tối ưu không gian nội thất, bố trí ghế 2-2-3 rộng rãi.

Thiết kế sáu bánh giúp đảm bảo khả năng vận hành êm ái, đúng với kỳ vọng “êm, yên tĩnh và có thể đi mọi nơi” của Lexus.

Ông Simon Humphries, Giám đốc Thương hiệu Lexus, chia sẻ: "Giờ là lúc định nghĩa lại dòng xe chủ lực của chúng tôi. Một chiếc LS không còn là Luxury Sedan hay Luxury SUV nữa mà là Luxury Space (không gian sang trọng)".

Khoang lái nổi bật với hai màn hình cong phía trước người lái, vô-lăng kiểu "yoke" lấy cảm hứng từ hàng không và các phím tắt điều khiển điều hòa, hệ thống đa phương tiện cùng cửa.

Không giống như nhiều xe 3 hàng ghế khác, LS Concept không yêu cầu hàng ghế thứ hai phải gập xuống để ra vào. Hàng ghế thứ ba rộng rãi cho phép hành khách ra vào thoải mái.

Hai hàng ghế giữa có thể xoay ngược để trò chuyện cùng hàng ghế sau, đi kèm rèm cửa vân tre, cửa trượt đôi hai bên và mái kính toàn cảnh hai lớp phủ kín khoang hành khách.

Hệ thống đèn được sử dụng thay cho mạ crôm ở bên ngoài, với thiết kế đầu xe theo phong cách "lưới tản nhiệt hình con suốt" mới của thương hiệu, cùng đèn hậu hình chữ U bao quanh cửa sau bằng kính.

LS Coupe Concept là mẫu SUV coupe tiềm năng nhất bước vào sản xuất. Xe mang dáng dấp thể thao, phần đuôi vuốt cong theo phong cách coupe và nhiều chi tiết gợi nhớ mẫu LC coupe cũng như sedan LS hiện tại.

Theo báo chí Nhật Bản, Lexus đang cân nhắc chọn SUV cỡ lớn này làm thế hệ kế tiếp của LS, sử dụng cấu trúc khung liền thân (monocoque) thay vì kiểu body-on-frame như dòng LX hiện nay.

Bên trong, mỗi ghế ngồi được thiết kế riêng biệt: Ghế lái ôm sát để hỗ trợ khi vào cua, ghế phụ mềm mại hơn, hàng ghế sau tối giản. Xe vẫn sử dụng cụm hai màn hình lớn cho người lái cùng vô-lăng yoke tích hợp nút "F-Mode" - gợi ý khả năng vận hành hiệu năng cao.

Bảng điều khiển còn có màn hình cảm ứng ẩn cho hành khách, sàn lát vân tre và chi tiết chế tác thủ công kiểu Nhật Bản. Một drone nhỏ thậm chí có thể triển khai cất cánh từ mui xe, cùng bàn đạp gia công từ khối kim loại nguyên khối.

LS Micro Concept là mẫu xe tự hành cỡ nhỏ chỉ dành cho một người. Thiết kế kiểu kén này hướng đến di chuyển trong các khu vực hạn chế xe truyền thống, đồng thời mang lại trải nghiệm sang trọng tương tự những mẫu Lexus cỡ lớn.

LS Micro Concept như một "kén di động".

Thông tin được hiển thị trên tấm kính phía trước người ngồi, bao gồm dữ liệu định vị và thời gian đến của các chức năng tự động của khoang, được điều khiển thông qua cần điều khiển ở tay vịn bên phải.

Khoang lái giống ghế hạng thương gia với tựa tay bọc da, khoang chứa đồ và ốp tre cho ánh sáng tự nhiên xuyên qua.

Lexus cho biết phần khoang hành khách "mở ra như một hộp trang sức" - phần đầu trượt lên và lùi về sau để người dùng bước vào. Xe có thể mang cấu hình ba bánh (hoặc bốn bánh với cặp bánh sau nằm cùng hốc).

Nếu cần thêm chỗ chứa, xe có thể kết nối robot chở hành lý tự hành, thậm chí chuyển đổi ghế ngồi thành xe lăn cá nhân.

Ông Ian Cartabiano - Chủ tịch trung tâm thiết kế CALTY của Toyota tại California (Mỹ) - nhận định: “Phân khúc sedan hạng sang đang dần thất thế và LS cần được tái sinh theo hướng mới táo bạo hơn".

Ba mẫu concept cùng siêu xe Lexus Sport Concept trưng bày song song, đều được cho là chạy điện hoàn toàn.

Cú “tái sinh” này là một phần trong kế hoạch tái định vị thương hiệu Lexus, chuyển từ hình ảnh sang trọng truyền thống sang thương hiệu tiên phong, sáng tạo và dám thử nghiệm nhất trong tập đoàn Toyota.