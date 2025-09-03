Lý do Lexus bất ngờ tăng giá mẫu SUV gia đình ăn khách?

(VTC News) -

Lexus TX nhanh chóng khẳng định vị thế là mẫu xe bán chạy thứ ba của thương hiệu xe sang đến từ Nhật Bản, khi khách hàng bị thu hút bởi sự kết hợp giữa không gian rộng rãi và độ tinh tế. Mẫu xe này đang bước vào năm sản xuất thứ ba với một số cập nhật, đi kèm với đó là mức giá tăng nhẹ.

Bảng giá Lexus TX 2026. (Nguồn: Carscoop)

Phiên bản cơ bản TX 350 tăng từ 56.590 USD lên 57.090 USD, trong khi TX 500h cũng tăng thêm 500 USD, bắt đầu từ 70.610 USD. Cuối cùng, TX 550h+ tăng 2.300 USD, lên 80.960 USD, mức tăng này có thể giải thích bằng việc bổ sung mái kính toàn cảnh.

Dù vậy, TX vẫn có lợi thế cạnh tranh khi mức giá khởi điểm thấp hơn so với Audi Q7 – mẫu SUV lâu năm trong cùng phân khúc. Động thái này cho thấy Lexus muốn giữ TX ở vị trí “dễ tiếp cận” trong dòng SUV hạng sang cỡ lớn, đồng thời bổ sung màu sơn mới và một số nâng cấp nhỏ về trang bị để duy trì sức hút.

Mức giá nhỉnh lên cho thấy chiến lược giữ sự cạnh tranh của Lexus trong phân khúc SUV gia đình hạng sang. (Ảnh: Carscoop)

Phiên bản cơ bản của Lexus TX 2026 có động cơ 4 xi-lanh 2.4L tăng áp với công suất 275 mã lực (205 kW / 279 PS) và mô-men xoắn 317 lb-ft (429 Nm). Khách hàng cũng có thể lựa chọn TX 500h, sở hữu hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ 4 xi-lanh 2.4L tăng áp, hộp số tự động 6 cấp, cầu sau điện eAxle và pin nickel-metal hydride nhỏ. Cấu hình này giúp mẫu crossover dẫn động 4 bánh (AWD) đạt tổng công suất 366 mã lực (273 kW / 371 PS) và mô-men xoắn 406 lb-ft (550 Nm).

Dòng xe Lexus TX 2026 vẫn rất đa dạng với bảy phiên bản và ba hệ truyền động khác nhau.

Trong khi đó, TX 550h+ plug-in hybrid cao cấp nhất sử dụng động cơ V6 3.5L, hai động cơ điện, cùng pin lithium-ion 18,1 kWh, cho tổng công suất 404 mã lực (301 kW / 410 PS). Mẫu xe này còn có khả năng di chuyển hoàn toàn bằng điện lên tới 33 dặm (53 km), mang đến trải nghiệm vừa mạnh mẽ vừa tiết kiệm năng lượng.

Phần lớn nội thất vẫn giữ nguyên thiết kế.

Hầu hết các trang bị trên xe đều được giữ nguyên, chẳng hạn như phiên bản cơ bản TX 350 được trang bị đèn LED, cửa khoang hành lý chỉnh điện, và bộ mâm 20 inch. Nội thất 7 chỗ đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống giải trí 14 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây. Ngoài ra, xe còn có vô-lăng bọc da sưởi ấm, ghế trước sưởi ấm, và hệ thống âm thanh 12 loa. Các điểm nhấn khác gồm đèn nội thất tùy chỉnh (ambient lighting) và sạc smartphone không dây.

Về an toàn, xe được trang bị gói hệ thống hỗ trợ lái Lexus Safety System+ 3.0. Hệ thống này bao gồm Cruise Control thích ứng (Adaptive Cruise Control), Hỗ trợ duy trì làn đường (Lane Tracing Assist) và Cảnh báo chệch làn với hỗ trợ lái (Lane Departure Alert with Steering Assist). Ngoài ra còn có Hỗ trợ nhận diện biển báo giao thông (Road Sign Assist), Hỗ trợ lái chủ động (Proactive Driving Assist), Hệ thống phòng va chạm với phát hiện người đi bộ (Pre-Collision System with Pedestrian Detection) và Cảnh báo điểm mù kèm cảnh báo giao thông phía sau (Blind Spot Monitor with Rear Cross-Traffic Alert).