Bí thư phường Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

Chiều 11/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, ông Hà Minh Hải (SN 1969), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội chuyển đến công tác tại Ban Tổ chức Trung ương để giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Vũ Đăng Định (SN 1976), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng trao quyết định cho ông Vũ Đăng Định.

Tân Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội từng công tác tại Sở Ngoại vụ Hà Nội, đảm nhiệm các vị trí chuyên viên phòng Lễ tân Đối ngoại, chuyên viên phòng Lãnh sự, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại; Bí thư Chi đoàn, Phó Trưởng phòng Lãnh sự; Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại; Phó Chủ tịch Công đoàn; Phó Trưởng phòng phụ trách, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế.

Từ 1/2013 đến 12/2016, ông Định giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội.

Từ 12/2016 đến 9/2019, ông Định làm Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Ngoại vụ; Thành ủy viên khóa XVI (từ 4/2019); Ủy viên UBND TP Hà Nội (từ 7/2017).

Từ 9/2019 đến 2/2021: Ông Định là Thành ủy viên khóa XVI, XVII, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng UBND TP; Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Từ 3/2021 đến 6/2025: Ông Định là Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm; Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 (từ 5/2021).

Từ 7/2025 đến 10/2025: Ông Vũ Đăng Định là Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Từ 10/2025 đến 5/2026: Ông Định là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.