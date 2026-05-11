Triệu hồi xe bán chạy nhất thị trường của Mitsubishi tại Việt Nam

Đây là đợt triệu hồi nhằm kiểm tra và thay thế một chi tiết liên quan đến hàng ghế thứ 2, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và độ an toàn của hành khách phía sau.

Cụ thể, trên một số xe trong diện ảnh hưởng, cơ cấu điều chỉnh tựa lưng hàng ghế 2 bị nứt dẫn đến giảm độ bền kết cấu của chi tiết.

Nguyên nhân được Mitsubishi Việt Nam xác định đến từ quá trình sản xuất tại nhà cung cấp, khi một số linh kiện không đạt tiêu chuẩn bị trộn lẫn với linh kiện đạt yêu cầu. Dù vậy, hãng cho biết chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào liên quan đến lỗi này trên thực tế.

Mitsubishi Xpander là mẫu ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam năm 2025. (Ảnh: Oto.com)

Theo thông tin công bố, có tổng cộng 5.072 xe thuộc diện cần kiểm tra. Các xe bị ảnh hưởng bao gồm Xpander và Xpander Cross nhập khẩu sản xuất trong giai đoạn từ tháng 4/2022 đến đầu tháng 2/2025, cùng với Xpander lắp ráp trong nước sản xuất từ tháng 7/2022 đến cuối tháng 12/2024.

Những xe sản xuất sau các mốc thời gian này đã được khắc phục và không nằm trong diện triệu hồi. Chương trình triệu hồi xe được triển khai từ 18/05/2026 đến 18/05/2029.

Chương trình triệu hồi đã được hãng xe Nhật thông báo tới Cục Đăng kiểm Việt Nam và sẽ được thực hiện miễn phí tại các nhà phân phối ủy quyền trên toàn quốc. Thời gian kiểm tra và/hoặc thay thế từ 0,3 đến 2,5 giờ/xe.

Xpander kể từ khi ra mắt đã vươn lên trở thành mẫu xe chủ lực của Mitsubishi tại Việt Nam. Trong năm 2025, mẫu MPV cỡ nhỏ này bán được 19.891 chiếc, đứng đầu phân khúc và nhóm ô tô xăng, dầu bán chạy nhất toàn thị trường.