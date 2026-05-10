Honda - cuộc chuyển mình sang kỷ nguyên điện hóa

(VTC News) -

Có một chi tiết đặc biệt trong lịch sử thị trường xe máy Việt Nam: Nhiều người từng gọi gần như mọi chiếc xe máy là “Honda”. Một thương hiệu vượt khỏi khái niệm sản phẩm để trở thành một phần của ngôn ngữ đời sống.

Suốt hơn ba thập kỷ, Honda không chỉ bán phương tiện di chuyển. Hãng góp phần định hình thói quen đi lại, văn hóa tiêu dùng và cả sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy Việt Nam.

Bởi vậy, khi Honda Việt Nam bắt đầu nói nhiều hơn về điện hóa, hybrid hay trung hòa carbon, đó không đơn thuần là một chiến lược sản phẩm mới. Đó là dấu hiệu cho thấy một “đế chế động cơ đốt trong” đang bước vào cuộc di cư của chính mình.

Trong 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Honda Việt Nam đã bán ra hơn 40 triệu xe máy, vận hành 3 nhà máy với tổng công suất 2,75 triệu xe mỗi năm và đạt tỷ lệ nội địa hóa vượt 96%. (Ảnh: HVN)

Khi xe xăng và xe điện "cùng chung đường"

Trong bối cảnh nhiều thị trường liên tục nói về “kỷ nguyên hậu xe xăng”, lựa chọn của nhiều người dùng Việt Nam vẫn chưa rời bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong.

Honda tiếp tục giữ vị thế thống lĩnh khi chiếm khoảng 85,9% thị phần trong Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM). (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo số liệu do Honda Việt Nam công bố, bất chấp những biến động của thị trường và áp lực chuyển dịch sang xe điện, hãng xe Nhật Bản vẫn bán ra 241.252 xe máy trong tháng 3, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm tài chính 2025, tổng doanh số xe máy Honda tại Việt Nam đạt hơn 2,26 triệu xe.

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn Honda Việt Nam tăng tốc hiện diện ở mảng xe điện khi liên tiếp giới thiệu nhiều sản phẩm và giải pháp mới nhằm thu hút sự chú ý của thị trường.

Đầu năm, Honda lần đầu ra mắt mẫu xe máy điện Honda UC3 tại Việt Nam (dự kiến mở bán từ tháng 6/2026), đồng thời công bố chính sách bán hàng mới cho CUV e:. Trước đó, hãng chỉ cho thuê mẫu xe này và mở bán một mẫu xe điện ICON e:, đây vốn được xem là lý do khiến xe máy điện Honda chưa thực sự "chạm" đến nhu cầu của nhiều đối tượng người dùng do dải sản phẩm còn hạn chế.

Mẫu CUV e: cùng hệ thống tủ đổi pin được triển khai thời gian tới. (Ảnh: Hùng Cường)

Sang năm 2027, Honda dự kiến ra mắt hai mẫu xe máy điện mới thuộc phân khúc phổ thông tại Việt Nam, tập trung vào khả năng tiếp cận số đông với mức giá được kì vọng khoảng 20 - 30 triệu đồng. Hãng cũng cho biết sẽ liên tục ra mắt các mẫu xe mới từ năm 2028, đặt mục tiêu tiếp tục dẫn đầu trong mảng xe máy điện, với tuyên bố: “Dù xăng hay điện, xe máy là Honda”.

Trong phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Honda Việt Nam mới đây, ông Minoru Kato - Giám đốc điều hành Công ty Honda Motor - nhấn mạnh: “Thông qua việc củng cố hoạt động kinh doanh xe máy, mở rộng lĩnh vực ô tô và thúc đẩy điện hóa, chúng tôi nỗ lực đáp ứng những nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng".

Cách đặt vấn đề này cho thấy Honda không xem xe xăng và xe điện là hai thái cực đối đầu, mà là hai giai đoạn cùng tồn tại trong một quá trình chuyển dịch dài hạn của ngành công nghiệp di chuyển. Honda đang chuyển đổi khi đang đứng trên đỉnh của thị trường.

Điểm đáng chú ý trong các thông điệp của Honda không chỉ nằm ở các khẩu hiệu “xanh”, mà nằm ở tính phù hợp.

Bà Sayaka Arai - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam - cho biết: “Chúng tôi đang chủ động thúc đẩy quá trình điện hóa - bao gồm xe máy điện và công nghệ hybrid - đồng thời từng bước phát triển hệ sinh thái hỗ trợ”.

Bà Sayaka Arai - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam. (Ảnh: HVN)

Honda đang mở rộng dải sản phẩm hybrid, tung ra các mẫu xe máy điện, đồng thời đưa CR-V e:HEV trở thành mẫu hybrid đầu tiên được lắp ráp trong nước. Hãng không “đánh cược tất tay” vào EV mà tiếp cận theo hướng chuyển đổi có kiểm soát, giữ xe xăng ở vai trò điểm tựa thị trường, còn xe điện được phát triển như bước tiến dài hạn của hệ sinh thái di chuyển.

Cuộc chuyển mình gắn với niềm tin trong 3 thập kỷ của người dùng Việt

Không còn là một hãng xe máy hay ô tô đơn thuần, Honda Việt Nam gọi mình là “doanh nghiệp cung cấp đa dạng các giải pháp di chuyển”.

Đây có thể là thay đổi mang tính chiến lược lớn nhất của hãng trong giai đoạn hiện nay. Bởi khi thị trường bước vào kỷ nguyên điện hóa, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp không còn nằm hoàn toàn ở loại động cơ mà họ sử dụng, mà nằm ở việc họ còn giữ được vai trò trung tâm trong hành vi di chuyển của người dùng hay không.

Từ hybrid, xe điện, công nghệ kết nối Honda CONNECT, công nghệ an toàn Honda SENSING cho tới các hoạt động an toàn giao thông và mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, Honda dịch chuyển từ tư duy “bán phương tiện” sang xây dựng một hệ sinh thái di chuyển bền vững.

Trong một buổi chia sẻ với báo chí về chiến lược xe điện vào đầu năm, đại diện hãng cũng tiếp tục nhấn mạnh về những hoạt động đồng hành cùng khách hàng. Đó là nỗ lực xây dựng hệ sinh thái trạm đổi pin và trạm sạc pin tại các cửa hàng trong thời gian tới, sẵn sàng mua lại xe điện của khách và kéo dài vòng đời sản phẩm theo quy định - những yếu tố mang lại sự an tâm cho người dùng.

Hệ sinh thái được phát triển phục vụ xe điện. (Ảnh: Hùng Cường)

Năm 2025, Honda Việt Nam bắt đầu triển khai các chương trình đào tạo kĩ năng lái xe điện an toàn cho hơn 8.700 học sinh THPT và gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông nòng cốt, từ đó mở rộng chương trình đào tạo tới hơn 3,1 triệu học sinh THPT trên toàn quốc..

Dù vậy, quá trình chuyển dịch sang điện hóa của Honda Việt Nam trong thời gian tới vẫn sẽ đối mặt nhiều bài toán cần thời gian để hoàn thiện. Xu hướng tiêu dùng thay đổi, tốc độ phát triển hạ tầng, khả năng tiếp cận công nghệ mới của người dùng cũng như diễn biến cạnh tranh trên thị trường được cho là sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới chiến lược của các hãng xe trong giai đoạn tới.

Với Honda, việc duy trì thế mạnh ở động cơ đốt trong song song phát triển các giải pháp di chuyển mới nhiều khả năng sẽ tiếp tục là hướng đi trọng tâm trong quá trình thích ứng với xu thế chuyển đổi của ngành công nghiệp ô tô - xe máy.