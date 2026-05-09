Lịch thi đấu tứ kết Giải U17 nữ châu Á 2026: Việt Nam đối đầu Australia

(VTC News) -

Sau lượt trận cuối của vòng bảng diễn ra tối 8/5, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác định 4 cặp tứ kết Giải U17 nữ châu Á 2026. U17 nữ Việt Nam sẽ đối đầu U17 nữ Australia, cạnh tranh trực tiếp tấm vé dự U17 World Cup nữ.

Lịch thi đấu vòng tứ kết Giải U17 nữ châu Á 2026

14h ngày 11/5: U17 nữ Việt Nam - U17 nữ Australia

14h ngày 11/5: U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Hàn Quốc

18h30 ngày 11/5: U17 nữ Trung Quốc - U17 nữ Ấn Độ

18h30 ngày 11/5: U17 nữ Triều Tiên - U17 nữ Thái Lan

Thông tin U17 nữ Việt Nam

Ngày 8/5, bảng B khép lại sau khi U17 nữ Nhật Bản đánh bại Australia với tỷ số 5-0. Đội bóng Nhật Bản giành 9 điểm tuyệt đối để giữ ngôi đầu. Trong khi đó, Australia đứng vị trí nhì bảng A với 4 điểm.

Theo lịch thi đấu của ban tổ chức, U17 nữ Australia sẽ là đối thủ của U17 nữ Việt Nam ở vòng tứ kết.

U17 nữ Việt Nam sẽ đối đầu U17 nữ Australia lúc 14h ngày 11/5. (Nguồn: VFF)

Trước đó, U17 nữ Việt Nam vượt qua U17 nữ Myanmar với tỷ số 2-1. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko chính thức giành vị trí nhì bảng A với 4 điểm, xếp trên U17 nữ Thái Lan do nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Ở lần chạm trán gần nhất tại vòng loại U17 nữ châu Á 2024, U17 nữ Australia từng đánh bại U17 nữ Việt Nam 2-1. Bên cạnh đó, Australia cũng được đánh giá vượt trội hơn về thể hình và khả năng tranh chấp.

Dẫu vậy, trong màn tái đấu sắp tới, các cô gái trẻ Việt Nam đang đặt quyết tâm cao để đánh bại đối thủ, qua đó giành quyền tham dự U17 World Cup nữ lần đầu tiên trong lịch sử.

Đánh giá về U17 nữ Myanmar, ông Okiyama Masahiko cho biết: “So với một năm trước (tại giải vô địch Đông Nam Á), đội bạn đã chơi tiến bộ hơn. Họ đã chứng tỏ mình là một đối thủ rất khó chơi”.

Dù giành chiến thắng, nhà cầm quân người Nhật Bản cho rằng các học trò vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Ông nhấn mạnh toàn đội cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng tứ kết, đặc biệt là đảm bảo nền tảng thể lực và phong độ tốt nhất cho các cầu thủ.

“Có lẽ hai trận đấu trước quá căng thẳng nên các cầu thủ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, các cầu thủ đã đoàn kết, mạnh mẽ hô hào nhau để giành chiến thắng chung cuộc. Kết quả cuối cùng rất quan trọng”, HLV Okiyama Masahiko chia sẻ.