Lâm Quang Nhật: Từ vô địch quốc gia đến cột mốc lịch sử IRONMAN 70.3

Tại mùa giải này, sự xuất hiện của Lâm Quang Nhật nhận được nhiều sự chú ý khi anh quyết định thử thách bản thân ở Triathlon cự ly trung bình - bước chuyển hoàn toàn khác biệt so với hệ Sprint Triathlon trước đó.

Lâm Quang Nhật - tạo nên dấu ấn lịch sử tại IRONMAN 70.3 Việt Nam 2026.

Không ngoài mong đợi, Lâm Quang Nhật đã hoàn thành xuất sắc cả ba nội dung thi đấu và chính thức trở thành VĐV nam người Việt Nam đầu tiên đạt thành tích 4 giờ 13 phút 44 giây, giành hạng nhì chung cuộc trên trọn vẹn các nội dung 1.900m bơi, 90km đạp xe và 21,1km chạy bộ tại IRONMAN 70.3 Vietnam năm nay.

7 năm chờ đợi để thống trị cự ly 70.3

Nếu Sprint Triathlon đòi hỏi khả năng duy trì tốc độ cao trong thời gian ngắn, thì IRONMAN 70.3 lại yêu cầu vận động viên sở hữu nền tảng sức bền ổn định cùng chiến thuật thi đấu hoàn toàn khác. Từ cách phân phối thể lực, set-up xe đạp, tư thế đạp cho đến trang phục thi đấu đều được tối ưu để thích nghi với cường độ và thời gian thi đấu dài hơn.

Chia sẻ về quyết định chuyển sang thử sức ở cự ly trung bình, Lâm Quang Nhật cho biết: “Tôi tin bản thân mình vẫn có thể duy trì vị thế huy chương vàng Triathlon quốc gia ở cự ly Sprint và tiếp tục phá kỷ lục quốc gia do chính mình nắm giữ. Tuy nhiên, việc nâng khối lượng lên cự ly trung bình khi nền tảng tích lũy chưa đủ cũng là một rủi ro rất lớn. Chỉ cần mắc sai lầm khi chọn thời điểm hoặc sắp xếp lịch thi đấu, tôi hoàn toàn có thể đánh mất phong độ ở cả Sprint Triathlon lẫn IRONMAN 70.3.”

Cựu kình ngư dẫn đầu hạng mục 1900m bơi.

Đây là điều không hề dễ dàng khi cùng lúc theo đuổi hai hệ cự ly khác nhau. Vì vậy, để chuẩn bị cho IRONMAN 70.3 nửa đầu năm 2026 nhưng vẫn duy trì nền tảng Sprint hướng đến Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc nửa cuối năm 2026, anh đã phải điều chỉnh đáng kể về giáo án tập luyện, thể lực và dinh dưỡng.

Chiến thuật bứt phá để tạo nên bước ngoặt

Với tinh thần “Anything is Possible” cùng lợi thế từ nền tảng bơi chuyên nghiệp, cựu kình ngư nhanh chóng vươn lên dẫn đầu ở nội dung bơi 1.900m khi chỉ mất 22 phút 44 giây, đạt pace 1:12/100m, qua đó tạo lợi thế đáng kể trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Bước sang phần đạp xe 90km, nam vận động viên tiếp tục cho thấy sự ổn định về cadence lẫn khả năng phân phối thể lực. Sau nửa chặng đua, VĐV Rodrigo Acevedo - là VĐV từng đạt thành tích tốt nhất tại IRONMAN 70.3 Wacao năm 2016 với 3 giờ 31 phút, tạm vượt lên dẫn đầu với tốc độ trung bình 44,22km/h.

Dù vậy, Lâm Quang Nhật vẫn duy trì vị trí nhóm đầu với thành tích đạp xe 2 giờ 12 phút 17 giây, đạt tốc độ trung bình 40,91km/h, xếp thứ hai ở nội dung này và tạo khoảng cách gần 1 phút so với VĐV Jed Radbone ở phía sau.

Hạng mục cuối cùng là chạy 21,1km. Đây từng là yếu tố khiến anh gặp khó khăn ở những mùa giải trước, nhưng lần này, chạy bộ lại chính là nội dung cho thấy sự tiến bộ rõ rệt nhất của anh. Duy trì vị trí cạnh tranh xuyên suốt cuộc đua, Lâm Quang Nhật cán đích phần chạy bộ với thành tích 1:33:34, đạt pace trung bình 4:21 phút/km

Anh đã xuất sắc giành hạng nhì chung cuộc với tổng thời gian 4:13:44 - cột mốc nhanh nhất lịch sử của VĐV Việt Nam tại IRONMAN 70.3 Vietnam.

Khẳng định vị thế Triathlete hàng đầu việt Nam

Giữa sự góp mặt của hàng loạt Triathlete hàng đầu đến từ hơn 90 quốc gia tại IRONMAN 70.3 Vietnam cùng điều kiện thi đấu khắc nghiệt dưới nền nhiệt 31 độ C của Đà Nẵng mùa hè, Lâm Quang Nhật đã tạo nên dấu ấn đặc biệt khi trở thành VĐV Việt Nam hoàn thành IRONMAN 70.3 Vietnam nhanh nhất lịch sử. Sau 10 mùa giải tổ chức tại Việt Nam, đây cũng là lần đầu tiên một VĐV nam người Việt bước lên bục chung cuộc của giải đấu.

Khoảnh khắc lịch sử khi Lâm Quang Nhật hoàn thành IRONMAN 70.3 đạt cột mốc 4h13 phút.

Với khả năng giữ pace ổn định, quản lý thể lực hiệu quả và duy trì phong độ xuyên suốt race trước áp lực cạnh tranh từ các vận động viên quốc tế, thành tích của Lâm Quang Nhật còn góp phần khẳng định vị thế của Triathlon Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Từ một nhà vô địch Sprint Triathlon Quốc gia, Lâm Quang Nhật đã khẳng định năng lực thi đấu toàn diện khi chinh phục IRONMAN 70.3 Việt Nam - cột mốc đánh dấu bước chuyển mình ấn tượng sang Triathlon cự ly trung bình, đồng thời minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về thể lực, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu trong hành trình bứt phá giới hạn bản thân.