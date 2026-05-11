Cố tình nhận án tử hình để có cơ hội kêu oan, người đàn ông được thả sau 18 năm

Juan Roberto Meléndez Colón sinh năm 1951, lớn lên tại Puerto Rico trước khi chuyển đến bang Florida, Mỹ để làm việc. Câu chuyện ngồi tù oan của ông là bi kịch về sự sai lầm của việc thực thi pháp luật, nhưng cũng minh chứng cho tinh thần quật cường của con người.

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 13/9/1983, Delbert Baker, chủ một tiệm thẩm mỹ bị bắn chết tại cửa hàng. Đồng hồ cùng trang sức đều bị lấy mất. Vào thời điểm đó, Meléndez là công nhân nông trường nhập cư, không hề quen biết nạn nhân và chỉ có thể nói thứ tiếng Anh bập bẹ.

Thế nhưng, cảnh sát lại tin vào lời khai của nhân chứng David Luna Falcon, người có tư thù với Meléndez. Falcon khai rằng Meléndez thú tội với mình trong lúc cả hai sử dụng ma túy.

Meléndez bị ngồi tù oan 18 năm dù bản thân không hề quen biết nạn nhân.

Điều kinh khủng nhất là dù không hề có bằng chứng vật lý, dấu vân tay, DNA hay hung khí nào liên kết Meléndez với hiện trường vụ án nhưng chỉ sau phiên tòa chóng vánh kéo dài 5 ngày, ông đã bị đẩy vào cửa tử.

Trong một chương trình truyền hình mới đây, Meléndez bộc bạch nỗi lòng khiến ai nấy đều xót xa: "Tôi cố gắng khai nặng để nhận án tử hình nhằm thu hút sự chú ý của dư luận, từ đó mới có cơ hội chứng minh mình vô tội".

Meléndez giải thích rằng ông đã kêu oan nhưng không ai chịu lắng nghe. Nếu nhận án tù chung thân, thế giới sẽ sớm quên lãng ông trong bốn bức tường đá. Còn nếu bị kết án tử hình, quy trình kháng cáo và các thủ tục pháp lý sẽ phải tiếp diễn liên tục cho đến tận ngày hành quyết. Đó là hy vọng duy nhất để ông giữ được luật sư và duy trì cuộc chiến đòi công lý.

Năm 1984, Meléndez bị kết án tử hình vì tội sát hại Delbert Baker. Ông tin rằng nếu bản thân không dũng cảm nhận án tử hình, có lẽ giờ này bản thân vẫn đang mòn mỏi trong tù.

Yếu tố phân biệt chủng tộc dường như cũng đóng một vai trò nhức nhối trong bi kịch này. Bồi thẩm đoàn khi đó gồm 11 người da trắng và một người da đen, hoàn toàn không có người gốc Tây Ban Nha, trong khi tất cả nhân chứng ngoại phạm của ông đều là người da đen.

Sắc tộc khác biệt cùng ngoại hình bặm trợn khiến Meléndez phải chịu nhiều định kiến khi hầu tòa.

Meléndez nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi những bức ảnh hiện trường đẫm máu được chuyền tay cho bồi thẩm đoàn. Nhìn vào những ánh mắt đầy căm phẫn và sự ghẻ lạnh từ họ, ông biết rằng một người Puerto Rico như mình đang gặp rắc rối lớn.

Suốt 6.446 ngày bị giam cầm tại khu biệt giam tử tù bang Florida vì tội ác mà mình không hề gây ra, Meléndez đã trải qua những giờ phút đen tối nhất mà không người bình thường nào có thể tưởng tượng.

Phải đến tháng 1/2002, công lý mới thực sự mỉm cười khi các luật sư tìm thấy cuốn băng ghi âm lời thú tội của kẻ sát nhân thực sự, bằng chứng mà các công tố viên đã giấu kín gần 18 năm.

Điều đặc biệt nữa là Meléndez trở thành người thứ 99 tại Mỹ được minh oan và trả tự do từ khu biệt giam tử tù. Đáng kinh ngạc hơn cả là thái độ của người đàn ông này sau khi ra tù.

Thay vì ôm hận, ông chọn cách tha thứ. Ông chia sẻ rằng cuộc đời quá ngắn ngủi để sống với sự căm thù. Theo ông, tha thứ không phải là giúp đỡ kẻ đã hại mình, mà là tự cứu lấy chính bản thân khỏi gánh nặng của sự thù hận.

Dù bang Florida chỉ bồi thường vỏn vẹn 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) khi phóng thích Meléndez sau gần 18 năm bỏ tù oan, ông vẫn chọn nhìn về phía trước với tâm thế bao dung và bình thản.