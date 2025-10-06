Kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai lên kế hoạch kỹ lưỡng, bắn camera che giấu hành vi phạm tội

(VTC News) -

Thông tin trên được Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp tại buổi họp báo liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại xã Đắk Nhau.

Theo Giám đốc Công an Đồng Nai, để gây án, nghi phạm Lê Sỹ Tùng đã tìm hiểu về gia đình nạn nhân. Trước khi sát hại 3 người, hắn đã dùng súng bắn vào hệ thống camera an ninh của gia đình để che giấu hành vi. Kẻ này nấp trên đồi phía trước nhà, quan sát, nghiên cứu địa hình và sinh hoạt của gia đình nạn nhân rồi mới tiếp cận.

Thiếu tướng Hải thông tin thêm, ngay sau khi vụ án được phát hiện, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án, huy động hơn 500 chiến sĩ phối hợp các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và công an nhiều địa phương truy xét nghi phạm.

Ban chuyên án lập 15 tổ công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập hơn 50 nguồn tin từ người dân có giá trị phục vụ phá án. Đến 15h30 ngày 5/10, lực lượng công an đã bắt giữ được Lê Sỹ Tùng.

Lực lượng chức năng băng rừng truy bắt hung thủ trọng vụ thảm án Đồng Nai.

Theo cơ quan điều tra, khi bắt giữ Lê Sỹ Tùng đưa về cơ quan công an, ban đầu kẻ này không thừa nhận hành vi.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, công an phát hiện trên người Tùng có nhiều vết trầy xước, trong nhà có đôi giày dính bùn đỏ trùng khớp với dấu vết tại hiện trường.

Một số nhân chứng cũng xác nhận từng thấy Tùng xuất hiện gần nơi xảy ra vụ án. Từ các chứng cứ thu thập được, cuối cùng nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, sáng 2/10, kẻ này đón xe khách từ Lâm Đồng về TP.HCM, xuống tại khu vực Suối Tiên (TP Thủ Đức cũ), rồi tiếp tục di chuyển đến bến xe Miền Đông. Sau đó, hắn mua vé đi Đồng Nai và thuê xe ôm vào khu vực gần nhà ông Đ.D.Th. để gây án trong đêm.

Đến rạng sáng 3/10, tên này đột nhập nhà nạn nhân, dùng súng khống chế và sát hại ông Th., bà H. cùng cháu ngoại 11 tuổi. Sau đó, hắn dùng cưa phá két sắt lấy tài sản.

Sau 56 giờ lẩn trốn, cơ quan điều tra đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng.

Sau khi gây án, Tùng đi bộ ra xã Bom Bo (Bình Phước cũ), rồi đón xe ôm về nhà ở phường Phước Long (Đồng Nai). Tại nơi ở, công an thu giữ 1 khẩu súng, 550 viên đạn và 52 triệu đồng được cho là tài sản cướp được.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo các đơn vị phá án. Nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cùng công an TP.HCM, Khánh Hòa, Thanh Hóa... phối hợp truy bắt nghi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Sỹ Tùng để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.