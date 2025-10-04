Án mạng ở Đồng Nai: Công an xác định 3 nạn nhân bị bắn vào đầu

(VTC News) -

Theo thông tin đăng tải trên Trang thông tin Điện tử Công an Đồng Nai, Công an tỉnh này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, tập trung điều tra, truy xét làm rõ vụ án “Giết người, cướp tài sản” xảy ra tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng cũ), tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án là gia đình nạn nhân. (Ảnh: CACC)

Theo Công an Đồng Nai, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an xã Đak Nhau và lực lượng nghiệp vụ của Bộ đang tập trung điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu.

Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Cơ quan Công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, truy xét hung thủ gây ra vụ án, đồng thời kêu gọi người dân nếu phát hiện nghi phạm hoặc có thông tin liên quan thì cung cấp ngay cho cơ quan Công an.

Trước đó, sáng 3/10, Công an Đồng Nai nhận được tin báo của người dân về vụ 3 người chết chưa rõ nguyên nhân tại Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh.

Hình ảnh được cho là nghi phạm trong vụ án qua trích xuất camera. (Ảnh: CACC)

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong, gồm: Ông Đ.D.T. (SN 1978, chủ nhà), bà C.H.H (SN 1977, vợ ông Thiên), cháu Đ.T.T (SN 2014, cháu ngoại ông T.).

Kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận các nạn nhân tử vong trên người có nhiều thương tích, tài sản và vật dụng trong nhà có sự xáo trộn.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an Đồng Nai đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo điều tra vụ án. Vụ việc được báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ.

Cục cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự cũng đã phân công các tổ công tác phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai.

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi mọi người dân nếu phát hiện nghi phạm hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc, hãy kịp thời cung cấp cho cơ quan công an gần nhất.