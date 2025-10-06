Khởi tố vụ thảm án làm 3 người chết ở Đồng Nai

(VTC News) -

Chiều 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai họp báo thông tin về kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng “Giết người, cướp tài sản” xảy ra tại xã Đăk Nhau (Đồng Nai). Danh tính hung thủ được xác định là Lê Sỹ Tùng (SN 1992, quê Thanh Hoá, ngụ Phước Long, Đồng Nai).

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an Đồng Nai - thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: Lương Ý).

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an Đồng Nai - cho biết trong ngày 3/10, công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập ban chuyên án do Phó Giám đốc Công an làm trưởng ban. Đến 15h30 ngày 5/10 lực lượng chức năng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Sỹ Tùng", Thiếu tướng Hải nói.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, sáng 3/10, Công an Đồng Nai nhận được tin báo của người dân về vụ 3 người chết chưa rõ nguyên nhân tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong gồm: Ông Đ.D.Th. (SN 1978, chủ nhà), bà C.H.H (SN 1977, vợ ông Thiên), cháu Đ.T.T (SN 2014, cháu ngoại ông T.).

Kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận các nạn nhân tử vong trên người có nhiều thương tích, tài sản và vật dụng trong nhà có sự xáo trộn.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an Đồng Nai đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo điều tra vụ án. Vụ việc được báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các cục nghiệp vụ.

Cục cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự cũng đã phân công các tổ công tác phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu.

Trích xuất camera của gia đình nạn nhân vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có hình ảnh một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Hiện công an đang lấy lời khai của Lê Sỹ Tùng, hoàn thiện hồ sơ chờ xử lý theo quy định.