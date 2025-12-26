Đóng

Cầm lái Mustang Mach-E cùng Tổng Giám đốc Ford Việt Nam: Xe điện có 'đã'?

(VTC News) -

Trải nghiệm Mustang Mach-E cùng ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, trên hành trình khám phá mẫu xe thuần điện đầu tiên hãng mang về thị trường trong nước.

Hiền Nguyễn - Mạnh Hùng - Kỳ Anh
