Cầm lái Mustang Mach-E cùng Tổng Giám đốc Ford Việt Nam: Xe điện có 'đã'?
(VTC News) -
Trải nghiệm Mustang Mach-E cùng ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, trên hành trình khám phá mẫu xe thuần điện đầu tiên hãng mang về thị trường trong nước.
Hiền Nguyễn - Mạnh Hùng - Kỳ Anh
Tin mới
Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 26/12/2025 - XSNT 26/12
15:00 26/12/2025
Xổ số miền Trung
XSMT 26/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 26/12/2025
15:00 26/12/2025
Xổ số miền Trung
14:58 26/12/2025
Lăn bánh 247
Tuổi Dậu năm 2026 có phạm Thái Tuế?
14:44 26/12/2025
Gia đình
Không nên phạt 6-8 triệu đồng với lỗi kê khai sai thủ tục thuế vì quá nặng
14:35 26/12/2025
Chính sách thuế và cuộc sống
Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc
14:34 26/12/2025
Tin nóng
Bóng đá Việt Nam vô địch 3 giải Đông Nam Á, Tổng thư ký AFF lên tiếng
14:10 26/12/2025
Thể thao
Vì sao nhiều người trẻ chần chừ sinh con?
14:07 26/12/2025
Tin tức
Nhặt được 100 triệu đồng, nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng tìm người trả lại
14:05 26/12/2025
Sống đẹp
15 học sinh tiểu học ở Huế nôn ói, đau bụng khi ăn trưa bán trú tại trường
14:03 26/12/2025
Tin tức - Sự kiện
Đi làm 3 năm, nhận lương xong còn dư 312 nghìn đồng, tôi 'buông tay' về quê
14:00 26/12/2025
Ý kiến
Daesang Đức Việt hợp tác Sendo Farm: Doanh số tăng trưởng hơn 100% sau vài tháng
14:00 26/12/2025
Đời sống
Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 26/12/2025 - XSBD 26/12
14:00 26/12/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 26/12/2025 - XSTV 26/12
14:00 26/12/2025
Xổ số miền Nam
XSMN 26/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 26/12/2025
14:00 26/12/2025
Xổ số miền Nam
Xe đầu kéo mất phanh, gây tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc
13:50 26/12/2025
Tin nóng
Từ tiếng Việt nào để nguyên là con bò, bỏ bớt chữ vẫn là con bò?
13:40 26/12/2025
Hỏi - Đáp
Tuyên án vợ chồng đại ca giang hồ Vi 'ngộ'
12:33 26/12/2025
Pháp đình
MoMo và Xanh SM ký kết hợp tác chiến lược, mở rộng dịch vụ di chuyển xanh
12:14 26/12/2025
Chuyển đổi xanh
Thực hư thông tin hơn 50 cháu nhỏ trường mầm non bị khói đen bao trùm
12:12 26/12/2025
Tin nóng
VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM hợp tác IDICO 'xanh hóa' khu công nghiệp
12:10 26/12/2025
Chuyển đổi xanh
Nga tái chế mô-đun ISS thành trạm không gian mới
12:09 26/12/2025
Khoa học - Công nghệ
Tin không khí lạnh mới nhất: Sáng nay miền Bắc rét nhất hơn 3°C
12:08 26/12/2025
Thời tiết
Từ trụ cột năng lượng đến điểm tựa cộng đồng
12:06 26/12/2025
Kinh tế
'Cất cánh' cùng APEC 2027: Cơ hội hút du khách, nhân tài thế giới đến Phú Quốc
12:03 26/12/2025
Kinh tế
Giảm hơn 52 điểm, VN-Index mất mốc 1.700, sắc đỏ bao trùm thị trường
11:56 26/12/2025
Tài chính
TP.HCM bắn pháo hoa ở 6 điểm chào năm mới 2026, có 1 điểm tại tháp tài chính
11:53 26/12/2025
Đời sống
Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, dân mạng người mừng, người lo 'nghỉ nhiều tốn tiền'
11:46 26/12/2025
Gia đình
20 người bị đề nghị truy tố cùng cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan gồm những ai?
11:42 26/12/2025
Pháp đình
Điều tra vụ nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng phải nhập viện
11:29 26/12/2025
Tin tức - Sự kiện