Đấu giá trở lại Ford GT siêu hiếm của Paul Walker

Ford GT thế hệ thứ hai có thể nổi bật với tốc độ, nhưng mẫu xe năm 2005 thực sự khẳng định vị thế huyền thoại trong làng xe thể thao của Mỹ.

Ra mắt cách đây hai thập kỷ, chiếc GT này là sự tôn vinh hiện đại dành cho chiếc GT40 từng giành chiến thắng tại giải đua Le Mans. Đến nay, chiếc GT nguyên bản vẫn thu hút sự chú ý và một trong những mẫu xe ấn tượng nhất vừa được rao bán.

Chiếc GT đặc biệt này hiện đang được đấu giá tại California, từng thuộc sở hữu của diễn viên Paul Walker và người bạn Roger Rodas. Đây là một phần trong bộ sưu tập của họ trước khi vụ tai nạn thảm khốc của chiếc Carrera GT cướp đi sinh mạng của cả hai người cách đây 12 năm.

Chiếc GT này là một trong 14 chiếc được sản xuất vào năm 2005, được sơn màu đỏ Mark IV mà không có sọc đua đặc trưng thường thấy trên hầu hết mẫu xe GT khác. Mặc dù chiếc xe đã rất ấn tượng ngay từ khi xuất xưởng, nhưng chiếc GT của Walker vẫn được nâng cấp với một số chi tiết tinh tế.

Cụ thể, xe hiện được trang bị vành ADV.1 kích thước 19 và 20 inch, cùng bộ giảm xóc Penske mới. Động cơ V8 siêu nạp 5,4 lít cũng đã được nâng cấp với bướm ga Accufab, ECU tinh chỉnh và ống xả độ.

Dù không có thông tin cụ thể về công suất, nhưng chắc chắn chiếc xe này mạnh mẽ hơn nhiều so với công suất tiêu chuẩn 550 mã lực.

Bên trong, cabin của chiếc GT vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn cao với ghế Sparco đặc trưng, dàn âm thanh McIntosh nguyên bản, vô lăng và cụm đồng hồ. Bộ mâm đúc BBS nguyên bản cũng được bán kèm.

Chiếc Ford GT này không chỉ là một món đồ mơ ước của nhiều người nổi tiếng mà còn mới chỉ chạy được 3.701 dặm (5.956 km) kể từ khi mới mua. Mặc dù có thể có những chiếc xe khác với số km thấp hơn ở Mỹ, nhưng hiếm khi thấy một chiếc GT 2005 được lái ít đến mức được rao bán qua một cuộc đấu giá công khai.