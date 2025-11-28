Xe tải điện đầu tiên của Ford có phạm vi hoạt động lên tới 300 km

(VTC News) -

Ford Trucks giới thiệu mẫu xe tải điện cỡ lớn F-Line E tại hội chợ xe tải Solutrans diễn ra ở Pháp vào cuối tuần trước. Đây là mẫu xe thương mại chạy bằng pin đầu tiên của hãng, dự kiến sẽ có mặt tại châu Âu và nhiều thị trường khác trên thế giới vào năm tới.

Mẫu xe tải điện này có sẵn hai cấu hình 4x2 và 6x2. Xe được trang bị động cơ điện gắn phía sau và các bộ pin niken-mangan-coban (NMC) gắn bên hông. Phiên bản 6x2 nặng 26 tấn được trang bị bốn bộ pin 98 kWh, tổng công suất lên tới 392 kWh, trong đó 314 kWh là khả dụng. Điều này cho phép xe có phạm vi lái tối đa ước tính khoảng 186 dặm (300 km).

F-Line E được thiết kế bởi Ford Otosan, một liên doanh giữa Ford Motor và Koç Holding tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đã sản xuất xe mang thương hiệu Ford trong hơn 60 năm. (Ảnh: Ford Trucks)

Động cơ phía sau của F-Line E có công suất liên tục 310 kW (415 mã lực) và có thể đạt tới 390 kW (523 mã lực) trong những pha tăng tốc ngắn. Mô-men xoắn của xe cũng rất ấn tượng, đạt 1.370 Nm và mô-men xoắn cực đại 2.470 Nm. Xe còn được trang bị hộp số tự động ba cấp, giúp tối ưu hóa hiệu suất.

Phiên bản 4x2 ngắn hơn, nặng 19 tấn, sử dụng hộp số tương tự nhưng có động cơ công suất thấp hơn và pin nhỏ hơn. Động cơ của phiên bản này có công suất liên tục 235 kW (315 mã lực) và công suất cực đại 290 kW (389 mã lực). Mô-men xoắn của phiên bản 4x2 cũng tương tự như phiên bản 6x2.

Phiên bản này được trang bị ba bộ pin với tổng công suất 294 kWh (235 kWh khả dụng), cho phép phạm vi hoạt động ước tính khoảng 155 dặm (250 km). Mặc dù con số này không cao, nhưng xe tải thương mại thường được thiết kế cho vận tải cự ly ngắn, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày như xe chở rác hoặc xe vận chuyển hàng hóa.

Pin của F-Line E được cung cấp bởi ZF của Đức và có khả năng sạc nhanh qua đầu nối CCS2 với công suất lên đến 285 kW cho phiên bản dài và 213 kW cho phiên bản ngắn. Thời gian sạc từ 20% lên 80% chỉ mất chưa đầy 50 phút.

Cả hai mẫu xe đều được trang bị hệ thống treo khí nén ở trục sau và máy nén khí điện tiêu chuẩn. Các tính năng tùy chọn bao gồm hệ thống lái cầu sau cho phiên bản 6x2, hệ thống trục khuỷu điện tử (e-PTO) và các phần cứng cần thiết để kéo lên đến 10 tấn.