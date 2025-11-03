Đóng

Bảng giá ô tô Ford mới nhất tháng 11/2025

Bảng giá xe ô tô Ford mới nhất tại Việt Nam tháng 11/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Ford là thương hiệu ô tô nổi tiếng toàn cầu, có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Ford được biết đến với các dòng xe đa dạng từ bán tải, SUV, sedan đến xe điện, kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ, thiết kế hiện đại và công nghệ tiên tiến.

Đặc biệt, Ford Ranger 2025 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc bán tải với thiết kế mạnh mẽ, khỏe khoắn và hiện đại. Ngoại thất được tinh chỉnh với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn LED sắc nét và các chi tiết khí động học, tạo nên dáng vẻ vừa thể thao vừa bền bỉ.

Ford Ranger 2025 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc bán tải. (Ảnh: Ford Bình Dương)

Nội thất Ranger 2025 được nâng cấp với khoang cabin rộng rãi, ghế bọc da cao cấp và các tiện nghi công nghệ hiện đại. Màn hình cảm ứng trung tâm lớn hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, cùng hệ thống âm thanh sống động, mang đến trải nghiệm giải trí và kết nối tuyệt vời. 

Về hiệu năng, Ranger 2025 trang bị động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và khả năng kéo, chở hàng vượt trội. Hệ thống truyền động hiện đại kết hợp với khung gầm chắc chắn, giúp xe vận hành ổn định trên đường trường lẫn địa hình off-road. Ngoài ra, các công nghệ hỗ trợ lái như kiểm soát đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp lái xe an toàn và tự tin hơn.

Bảng giá xe ô tô hãng Ford mới nhất tháng 11/2025

Dòng xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
Mustang Mach-E  Mustang Mach-E Premium AWD  2 tỷ 599 triệu 
Territory  Territory Titanium X 1.5 AT  896 triệu 
Territory Titanium 1.5 AT  840 triệu 
Territory Trend 1.5 AT  762 triệu 
Everest  Everest Platinum 2.0L AT 4x4  1 tỷ 545 triệu 
Everest Platinum 2.0L AT 4x4 Màu Trắng  1 tỷ 553 triệu 
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4  1 tỷ 468 triệu 
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 Màu Trắng tuyết  1 tỷ 476 triệu 
Everest Titanium 2.0L AT 4x2  1 tỷ 299 triệu 
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết  1 tỷ 307 triệu 
Everest Sport 2.0L AT 4x2  1 tỷ 178 triệu 
Everest Sport Special Edition 2.0L AT 4x2  1 tỷ 199 triệu 
Everest Ambiente 2.0L AT 4x2  1 tỷ 099 triệu 
Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết  1 tỷ 107 triệu 
Ranger  Ranger Stormtrak 2.0L AT 4X4  1 tỷ 039 triệu 
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4  979 triệu 
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ  987 triệu 
Ranger Sport 2.0L 4X4 AT  864 triệu 
Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Màu Đỏ  872 triệu 
Ranger XLS 2.0L 4X4 AT  776 triệu 
Ranger XLS 2.0L 4x4 AT Màu Đỏ  784 triệu 
Ranger XLS 2.0L 4x2 AT  707 triệu 
Ranger XLS 2.0L 4x2 AT Màu Đỏ  715 triệu 
Ranger Raptor  Ranger Raptor 2.0L 4WD AT  1 tỷ 299 triệu 
Ranger Raptor 2.0L 4WD AT Màu Xám / Màu Cam  1 tỷ 307 triệu 
Ford Transit  Transit Premium+ 18 Chỗ  1 tỷ 091 triệu 
Transit Premium 16 Chỗ  999 triệu 
Transit Trend 16 Chỗ  907 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới