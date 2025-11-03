Bảng giá ô tô Ford mới nhất tháng 11/2025

Ford là thương hiệu ô tô nổi tiếng toàn cầu, có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Ford được biết đến với các dòng xe đa dạng từ bán tải, SUV, sedan đến xe điện, kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ, thiết kế hiện đại và công nghệ tiên tiến.

Đặc biệt, Ford Ranger 2025 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc bán tải với thiết kế mạnh mẽ, khỏe khoắn và hiện đại. Ngoại thất được tinh chỉnh với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn LED sắc nét và các chi tiết khí động học, tạo nên dáng vẻ vừa thể thao vừa bền bỉ.

Ford Ranger 2025 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc bán tải. (Ảnh: Ford Bình Dương)

Nội thất Ranger 2025 được nâng cấp với khoang cabin rộng rãi, ghế bọc da cao cấp và các tiện nghi công nghệ hiện đại. Màn hình cảm ứng trung tâm lớn hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, cùng hệ thống âm thanh sống động, mang đến trải nghiệm giải trí và kết nối tuyệt vời.

Về hiệu năng, Ranger 2025 trang bị động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và khả năng kéo, chở hàng vượt trội. Hệ thống truyền động hiện đại kết hợp với khung gầm chắc chắn, giúp xe vận hành ổn định trên đường trường lẫn địa hình off-road. Ngoài ra, các công nghệ hỗ trợ lái như kiểm soát đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp lái xe an toàn và tự tin hơn.

Bảng giá xe ô tô hãng Ford mới nhất tháng 11/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Mustang Mach-E Mustang Mach-E Premium AWD 2 tỷ 599 triệu Territory Territory Titanium X 1.5 AT 896 triệu Territory Titanium 1.5 AT 840 triệu Territory Trend 1.5 AT 762 triệu Everest Everest Platinum 2.0L AT 4x4 1 tỷ 545 triệu Everest Platinum 2.0L AT 4x4 Màu Trắng 1 tỷ 553 triệu Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 1 tỷ 468 triệu Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 Màu Trắng tuyết 1 tỷ 476 triệu Everest Titanium 2.0L AT 4x2 1 tỷ 299 triệu Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết 1 tỷ 307 triệu Everest Sport 2.0L AT 4x2 1 tỷ 178 triệu Everest Sport Special Edition 2.0L AT 4x2 1 tỷ 199 triệu Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 1 tỷ 099 triệu Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết 1 tỷ 107 triệu Ranger Ranger Stormtrak 2.0L AT 4X4 1 tỷ 039 triệu Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 979 triệu Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ 987 triệu Ranger Sport 2.0L 4X4 AT 864 triệu Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Màu Đỏ 872 triệu Ranger XLS 2.0L 4X4 AT 776 triệu Ranger XLS 2.0L 4x4 AT Màu Đỏ 784 triệu Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 707 triệu Ranger XLS 2.0L 4x2 AT Màu Đỏ 715 triệu Ranger Raptor Ranger Raptor 2.0L 4WD AT 1 tỷ 299 triệu Ranger Raptor 2.0L 4WD AT Màu Xám / Màu Cam 1 tỷ 307 triệu Ford Transit Transit Premium+ 18 Chỗ 1 tỷ 091 triệu Transit Premium 16 Chỗ 999 triệu Transit Trend 16 Chỗ 907 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.