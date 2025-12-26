Uống Paracetamol sai cách, nữ sinh 14 tuổi phải cấp cứu gấp

(VTC News) -

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 14 tuổi nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, nôn nhiều, đau tức vùng hạ sườn phải do uống quá liều thuốc giảm đau paracetamol.

Theo người nhà, trước đó bệnh nhân bị đau đầu nên tự ý uống 3 viên paracetamol 500 mg. Thấy triệu chứng không thuyên giảm, bệnh nhân tiếp tục uống thêm 5 viên cùng loại trong thời gian ngắn.

Khi phát hiện nữ sinh uống gần hết một vỉ thuốc paracetamol 500 mg, gia đình lập tức đưa bệnh nhân đến Trung tâm Y tế để thăm khám và điều trị.

Paracetamol là thuốc quen thuộc nhưng cũng cần được sử dụng theo chỉ định.

Sau khi khai thác bệnh sử, thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc paracetamol do dùng quá liều và điều trị theo phác đồ.

BSCKI Nguyễn Duy Long, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết, Paracetamol là thuốc giảm đau, hạ sốt được sử dụng phổ biến và có thể mua dễ dàng không cần đơn. Tuy nhiên, việc dùng thuốc không đúng liều, không đúng chỉ định có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Nguyên nhân ngộ độc paracetamol thường gặp ở những trường hợp dùng thuốc kéo dài, phối hợp nhiều loại thuốc cùng chứa hoạt chất paracetamol để giảm đau, hoặc sử dụng thuốc không nhằm mục đích điều trị. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, người bệnh có thể gặp các biến chứng nặng như tổn thương gan cấp, suy gan, rối loạn đông máu, suy đa tạng, thậm chí tử vong.

Bác sĩ Long khuyến cáo, người dân không tự ý sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt quá liều hoặc kéo dài, không kết hợp nhiều loại thuốc chứa cùng hoạt chất paracetamol. Người bệnh chỉ dùng thuốc theo đúng liều lượng, khoảng cách giữa các lần uống và hướng dẫn của nhân viên y tế. Phụ huynh không để trẻ nhỏ tự dùng thuốc. Trẻ lớn cần được hướng dẫn cụ thể và cho uống dưới sự kiểm soát của cha mẹ.