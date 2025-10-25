VFF không khiếu nại Malaysia gian lận nhập tịch

(VTC News) -

Trong buổi họp báo chiều 25/10, Hoàng thân Tunku Ismail (Malaysia) khẳng định đơn khiếu nại dẫn đến vụ bê bối gian lận nhập tịch bị phanh phui không xuất phát từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Điều này trái ngược hoàn toàn với nghi ngờ của các quan chức Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

"Tôi được LĐBĐ châu Á (AFC) thông báo rằng đơn khiếu nại không đến từ VFF, không phải chủ tịch hay tổng thư ký. Điều này khá kỳ lạ vì FIFA sẽ không chiều theo một người bất kỳ", Hoàng thân Tunku Ismail, người có ảnh hưởng rất lớn trong nền bóng đá Malaysia, cho biết.

Hoàng thân Tunku Ismail.

Trong buổi họp báo cách đâ một tuần, quan chức FAM bày tỏ quan điểm rằng đơn khiếu nại vụ gian lận nhập tịch xuất phát từ Việt Nam dù không có bằng chứng. Phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia là ông Sivasundaram cho biết nhận định này chỉ là suy đoán, không dựa trên bằng chứng rõ ràng.

Hoàng thân Tunku Ismail được coi là người đứng sau chiến lược nhập tịch cầu thủ gốc Malaysia. Ông cũng là chủ tịch câu lạc bộ Johor Darul Tazim, thế lực hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á với dàn ngoại binh và cầu thủ nhập tịch chất lượng cao.

"Ông trùm" nhập tịch cho biết 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero nằm trong danh sách 27 người được nhà môi giới gửi đến cho LĐBĐ Malaysia. Hoàng thân Tunku Ismail khẳng định bản thân không tham gia trực tiếp vào quá trình xác minh hồ sơ nguồn gốc của các cầu thủ nêu trên.

LĐBĐ Malaysia đang chờ kết quả khiếu nại, dự kiến được thông báo vào ngày 30/10. Theo kết luận ban đầu của LĐBĐ thế giới, LĐBĐ Malaysia "gian lận nghiêm trọng" trong quá trình nhập tịch cho 7 cầu thủ. Cả FAM và 7 cầu thủ liên quan đều bị phạt.

Trong trường hợp FAM không khiếu nại thành công, đội tuyển Malaysia đương nhiên bị coi là sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Khi đó, LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ hủy kết quả 2 trận thắng của đội bóng này trước Nepal và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.