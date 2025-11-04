Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 10 mới nhất

(VTC News) -

Vòng 10 V.League 2025-2026 có 2 trận đấu muộn diễn ra vào tháng 2 năm sau, do CLB Công an Hà Nội và Nam Định trùng lịch thi đấu cúp châu Á (AFC Champions League Two) trong tuần này. HAGL thua Hà Tĩnh nhưng vẫn tăng 1 bậc, thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng. PVF CAND thua đậm Hà Nội FC và thay thế HAGL vị trí dưới cùng.

Hà Nội FC đấu với PVF CAND.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 10)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Ninh Bình 9 21/8 21 2 CAHN 8 16/5 20 3 Thể Công Viettel 9 14/6 18 4 Hải Phòng 9 18/11 17 5 Hà Tĩnh 10 9/10 15 6 CA TP.HCM 9 10/10 14 7 Hà Nội 9 13/14 11 8 Nam Định 9 9/13 9 9 Becamex TP.HCM 9 11/16 8 10 SLNA 9 9/13 7 11 Đà Nẵng 9 9/14 7 12 Thanh Hóa 9 8/14 7 13 PVF-CAND 9 10/16 7 14 HAGL 9 5/12 7

Lịch thi đấu, kết quả vòng 10 V.League

Ngày Giờ Trận đấu 4/11 18h Hà Tĩnh 1-0 Hoàng Anh Gia Lai 4/11 19h15 Hà Nội FC vs PVF CAND 5/11 18h Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An 5/11 18h Bình Dương vs Hải Phòng 5/11 18h Đà Nẵng vs CA TP.HCM 24/2 18h Thanh Hóa vs CAHN 24/2 19h15 Thể Công vs Nam Định

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.