Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 10 mới nhất

Vòng 10 V.League 2025-2026 có 2 trận đấu muộn diễn ra vào tháng 2 năm sau, do CLB Công an Hà Nội và Nam Định trùng lịch thi đấu cúp châu Á (AFC Champions League Two) trong tuần này. HAGL thua Hà Tĩnh nhưng vẫn tăng 1 bậc, thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng. PVF CAND thua đậm Hà Nội FC và thay thế HAGL vị trí dưới cùng.
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Ninh Bình
|9
|21/8
|21
|2
|CAHN
|8
|16/5
|20
|3
|Thể Công Viettel
|9
|14/6
|18
|4
|Hải Phòng
|9
|18/11
|17
|5
|Hà Tĩnh
|10
|9/10
|15
|6
|CA TP.HCM
|9
|10/10
|14
|7
|Hà Nội
|9
|13/14
|11
|8
|Nam Định
|9
|9/13
|9
|9
|Becamex TP.HCM
|9
|11/16
|8
|10
|SLNA
|9
|9/13
|7
|11
|Đà Nẵng
|9
|9/14
|7
|12
|Thanh Hóa
|9
|8/14
|7
|13
|PVF-CAND
|9
|10/16
|7
|14
|HAGL
|9
|5/12
|7
Lịch thi đấu, kết quả vòng 10 V.League
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|4/11
|18h
|Hà Tĩnh 1-0 Hoàng Anh Gia Lai
|4/11
|19h15
|Hà Nội FC vs PVF CAND
|5/11
|18h
|Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
|5/11
|18h
|Bình Dương vs Hải Phòng
|5/11
|18h
|Đà Nẵng vs CA TP.HCM
|24/2
|18h
|Thanh Hóa vs CAHN
|24/2
|19h15
|Thể Công vs Nam Định
Thể thức V.League 2025-2026
V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.
Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.