Dự báo thời tiết 7/12: Miền Bắc mưa rét, miền Trung cục bộ mưa to và dông

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 7/12/2025

Ngày và đêm 7/12, thời tiết Bắc Bộ có sự chuyển biến đáng kể khi có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19°C, vùng núi có nơi rét đậm, thấp nhất dưới 15°C. Ban ngày, nhiệt độ khu vực này tăng, đặc biệt trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất dao động 20-23°C, có nơi trên 26°C.

Thời tiết Bắc Trung Bộ mưa rải rác trong hai ngày 7-8/12. Trời rét về đêm và sáng. Cũng trong hai ngày này, các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to và dông.

Trong thời kỳ dự báo, thời tiết các khu vực khác phổ biến mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 7/12, miền Bắc mưa nhỏ rải rác, trời rét. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày 7/12, mực nước cao nhất tại ven biển phía Đông của Nam Bộ xu hướng giảm chậm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu khả năng đạt 4,1-4,2m. Dự báo ngày 8-9/12, mực nước cao nhất ngày tại ven biển phía Đông của Nam Bộ xu hướng giảm chậm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 3,9-4m.

Tại vùng ven biển Bắc Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Hòn Dáu có xu hướng tăng. Đỉnh triều cao nhất tại trạm Hòn Dáu (TP Hải Phòng) đạt 4,05m lúc 4h15 ngày 6/12.

Dự báo ngày 7/12, mực nước tại ven biển Bắc Bộ mức cao và có xu thế tăng chậm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Hòn Dấu khả năng đạt 4,1-4,15m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-7h.

Ngày 8-9/12, mực nước tại ven biển Bắc Bộ ở mức cao và có xu thế tăng chậm. Dự báo mực nước cao nhất tại Hòn Dáu có thể đạt 4,15-4,2m.

"Đây là kỳ triều cường ở mức cao, các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao nguy cơ ngập úng trong khoảng thời gian 4-7h hàng ngày. Triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ở khu vực. Vào chiều tối và đêm, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm", cơ quan khí tượng lưu ý.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 7/12/2025

TP Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù. Ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù. Ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, trong đó, khu Tây Bắc mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, khu Tây Bắc 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù. Ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, ngày mưa rải rác. Phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, phía Nam có nơi trên 25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, phía Nam có nơi trên 30°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, miền Đông 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.