Biển Đông khả năng sắp đón bão số 16

Dự báo thời tiết 3-10 ngày tới, Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ cho biết, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, sau có cường độ ổn định rồi suy yếu dần. Từ khoảng 7-8/12, không khí lạnh có thể được tăng cường trở lại.

Từ khoảng 7-9/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines khả năng đi vào biển Đông và mạnh lên thành bão, cơn bão số 16 hoạt động trên khu vực Biển Đông trong năm 2025.

Trong tháng 11, trên khu vực Biển Đông xuất hiện 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới gồm bão số 13 Kalmaegi đổ bộ đất Quảng Ngãi - Gia Lai vào chiều tối 6/11 với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 14; bão số 14 Fung - Wong (Phượng Hoàng) và bão số 15 Koto vừa suy yếu thành vùng áp thấp.

Biển Đông khả năng sắp đón cơn bão số 16. (Ảnh minh hoạ: Minh Khang)

Cũng trong tháng này, một áp thấp nhiệt đới chưa từng xuất hiện trong lịch sử khí tượng đã đi vào Biển Đông trong ngày 29/11. Áp thấp nhiệt đới bắt nguồn từ cơn bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua khu vực Malaysia sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo số liệu từ năm 1951 đến nay, đã có một số áp thấp nhiệt hình thành ở vĩ độ thấp hơn 5 độ Bắc (gần xích đạo). Tuy nhiên, hầu hết chúng di chuyển về phía Tây chứ không đi về phía Đông. Do đó, việc một áp thấp nhiệt đới hình thành ở vĩ độ thấp và di chuyển về phía Đông như áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông của Malaysia là rất hiếm, hoặc có thể nói là chưa từng xuất hiện.

Trong tháng 12, trên Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trên Biển Đông xuất hiện 1 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,2 cơn.

Ngoài ra, dự báo về đợt mưa lớn ở Nam Trung Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, đêm qua và sáng nay (4/12), Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông.

Lượng mưa từ 19h ngày 3/12 đến 8h ngày 4/12 có nơi trên 180mm như trạm: Bà Nà (TP Đà Nẵng) 228,2 mm; Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 196mm; Trà Nham (Quảng Ngãi) 189mm; Phan Dũng (Lâm Đồng) 202,4mm…

Ngày và đêm 4/12, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng; tỉnh Khánh Hòa và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to trên 80mm. Cao nguyên Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

Từ 5/12, mưa lớn ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi xu hướng giảm dần.

Từ nay đến 5/12, trên các sông từ TP Huế đến Khánh Hòa khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông lên mức báo động (BĐ)1 và trên BĐ. Trong đó, đỉnh lũ trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên mức BĐ2- BĐ3.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc từ TP Huế đến Khánh Hòa.