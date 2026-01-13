Nữ điều dưỡng hiến đa tạng sau chết não, cứu sống nhiều bệnh nhân

(VTC News) -

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thành công ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não là một nhân viên y tế của bệnh viện. Sự ra đi của người nữ điều dưỡng không chỉ để lại nỗi tiếc thương mà còn mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang ở lằn ranh sinh tử.

Người hiến là chị N.C., 46 tuổi, điều dưỡng tại Hà Nội, nhập viện trong tình trạng đột quỵ xuất huyết não. Dù được các bác sĩ can thiệp tích cực ngay từ đầu, tình trạng của chị không cải thiện và diễn tiến nặng. Sau ba lần đánh giá độc lập, Hội đồng chuyên môn xác định bệnh nhân đã chết não.

Trong khoảnh khắc đau đớn nhất, gia đình chị N.C. đã đồng ý hiến tạng theo tư vấn của Ban vận động hiến mô, tạng bệnh viện. Quyết định ấy giúp nhiều người bệnh khác có cơ hội được tiếp tục sống.

Sáng cùng ngày, cuộc hội chẩn kéo dài gần hai giờ được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài bệnh viện, do Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chủ trì.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện người hiến và các bệnh nhân chờ ghép, Trung tâm Ghép tạng bệnh viện điều phối, thống nhất phương án lấy – ghép đa tạng, bảo đảm an toàn và tuân thủ chặt chẽ quy trình chuyên môn.

Kíp các bác sĩ, điều dưỡng lần lượt lấy tạng gan, thận và giác mạc.

Trong ca ghép này, gan được ghép cho bệnh nhân nam 36 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Hai quả thận được ghép cho hai bệnh nhân suy thận mạn, lần lượt 37 và 47 tuổi. Hai giác mạc được điều phối đến Bệnh viện Trung ương Huế, mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho các bệnh nhân đang chờ ghép.

Quy trình lấy tạng bắt đầu lúc 14h15. Đến 16h25, gan được lấy ra an toàn. 14 phút sau, hai quả thận được bảo quản và chuyển giao. Khoảng 17h20, giác mạc được bàn giao cho kíp ghép từ Huế. Sau hơn 5 giờ phẫu thuật khẩn trương và chính xác, các ca ghép hoàn tất thuận lợi.

Hiện cả ba bệnh nhân ghép gan, ghép thận đều tỉnh táo, tự thở, chức năng các tạng ghép phục hồi tốt. “Chức năng gan ghép của bệnh nhân diễn tiến tích cực”, PGS.TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan-Mật-Tụy, cho biết. Hai bệnh nhân ghép thận cũng đáp ứng chức năng khả quan.

Với các bác sĩ, ca ghép không chỉ là thành công về mặt kỹ thuật mà còn là sự tiếp nối của y đức. Hiến tạng sau chết não được xem là nghĩa cử nhân văn cao đẹp, song tại Việt Nam vẫn còn nhiều rào cản về nhận thức và tâm lý. Trường hợp của chị N.C. là minh chứng rõ nét cho tinh thần cống hiến của người làm nghề y, những người không chỉ tận tụy khi còn sống mà còn nghĩ đến cộng đồng khi sự sống khép lại.

Theo TS.BS Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Ghép tạng, việc phát hiện sớm và quản lý đúng quy trình người hiến chết não giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển ghép tạng. Mỗi trường hợp hiến tạng không chỉ cứu sống nhiều người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn “cho đi là còn mãi”.