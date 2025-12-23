4 bệnh nhân trở về từ 'cửa tử' nhờ ghép tạng, ghép tủy

(VTC News) -

Ngày 23/12, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho bốn bệnh nhân sau ghép, gồm hai ca ghép tủy điều trị bệnh Thalassemia và hai ca ghép tạng xuyên Việt (ghép gan và ghép tim).

Trong số này, hai bệnh nhi mắc Thalassemia thể nặng được ghép tế bào gốc tạo máu là Nguyễn Trung T. (26 tháng tuổi, Gia Lai) và Nguyễn Thanh T. (6,5 tuổi, Đồng Nai). Cả hai đều phải truyền máu định kỳ từ khi còn rất nhỏ để duy trì sự sống.

Trường hợp của Nguyễn Trung T. được đánh giá đặc biệt phức tạp do bất đồng nhóm máu chính yếu giữa người nhận (nhóm O) và người hiến là anh ruột (nhóm A). Thay vì áp dụng các biện pháp can thiệp phức tạp và tốn kém, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế triển khai kỹ thuật mới, truyền từng lượng nhỏ nhóm máu của người hiến vào cơ thể người nhận trước ghép.

Giải pháp này giúp cơ thể bệnh nhi thích nghi dần, bảo tồn tối đa tế bào gốc và giảm đáng kể chi phí điều trị. Sau hơn một tháng ghép, bé hồi phục hoàn toàn, tăng cân rõ rệt, các dòng tế bào máu phát triển ổn định.

Bệnh nhi thứ hai trong quá trình ghép từng gặp một số biến chứng, song đã được các bác sĩ kiểm soát hiệu quả. Sau gần một tháng điều trị, cháu đủ điều kiện xuất viện trong niềm xúc động của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Theo các chuyên gia, Thalassemia là bệnh huyết học di truyền phổ biến tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000 - 2.500 trẻ mắc thể nặng, phải điều trị suốt đời. Việc làm chủ kỹ thuật ghép tế bào gốc, kể cả trong các trường hợp bất đồng nhóm máu, mở ra cơ hội chữa khỏi bệnh cho nhiều trẻ em, đồng thời giảm gánh nặng kinh tế, tâm lý cho gia đình và xã hội.

Các bệnh nhi ghép tủy được xuất viện.

Cùng dịp này, Bệnh viện Trung ương Huế cũng cho ra viện hai ca ghép tạng xuyên Việt. Trong đó, ca ghép gan thứ năm ở trẻ em được thực hiện cho M.V.U.N. (8 tuổi, TP Huế), mắc xơ gan tiến triển nặng. Lá gan hiến được tiếp nhận từ TP.HCM và vận chuyển khẩn cấp bằng đường hàng không ra Huế trong đêm. Ca phẫu thuật hoàn tất vào rạng sáng hôm sau.

Sau ghép, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi tiến triển tốt, các chỉ số sinh hóa và huyết động ổn định, chức năng gan phục hồi khả quan.

Trường hợp ghép tim là bệnh nhân N.M.C. (56 tuổi, Quảng Ngãi), nhập viện trong tình trạng suy tim cấp nặng, phân suất tống máu chỉ còn 18,5%, nguy cơ tử vong rất cao. Quả tim hiến được lấy từ Bệnh viện Chợ Rẫy và nhanh chóng vận chuyển ra Huế để kịp thời ghép cho người bệnh.

Sau phẫu thuật và giai đoạn hồi sức tích cực, chức năng tim của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, phân suất tống máu đạt 55 - 60%, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Chuỗi ca ghép thành công liên tiếp tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ các kỹ thuật y học chuyên sâu của Bệnh viện Trung ương Huế, đồng thời thắp lên hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân đang chờ đợi cơ hội được ghép tạng, ghép tế bào gốc trong tương lai.