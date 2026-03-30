Chiều 30/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp lần thứ nhất để thông qua nhiều nội dung quan trọng, bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Kỳ họp đã báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành lập các Ban của HĐND tỉnh và bầu Trưởng các Ban của HĐND tỉnh.

Bà Cao Thị Hòa An tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Theo đó, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ 81/82 phiếu bầu.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI gồm ông Từ Thái Giang (SN 1975), ông Đỗ Thái Phong (SN 1980) và bà Phúc Bình Niê Kđăm (SN 1983) tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI.

Đại biểu HĐND tham gia kỳ họp thông qua quyết định thành lập 4 Ban của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Dân tộc.

Bà Cao Thị Hòa An sinh năm 1973, quê Nghệ An, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Đông Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

Tháng 3/2025, Bộ Chính trị chuẩn y bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ ngày 1/7/2025, theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà được chỉ định giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.