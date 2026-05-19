Nhận định bóng đá Chelsea vs Tottenham, vòng 37 Ngoại Hạng Anh ngày 20/5

Trận Chelsea đấu với Tottenham diễn ra lúc 2h15 ngày 20/5 có ý nghĩa quan trọng đối với cả 2 đội bóng trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Siêu máy tính của Opta đánh giá cơ hội thắng của Chelsea và Tottenham là 45,5%-29,9%.

Nhận định Chelsea vs Tottenham

Màn đối đầu giữa Chelsea và Tottenham là một trong những cặp đấu được mong chờ tại Ngoại Hạng Anh bởi sự kình địch kéo dài giữa hai đội bóng thành London. Ở thời điểm hiện tại, trận đấu càng trở nên quan trọng hơn khi cả Chelsea lẫn Tottenham đều còn mục tiêu riêng cần hoàn thành.

Chelsea hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ vươn lên vị trí thứ 8, vẫn còn hy vọng về suất dự cúp châu Âu mùa tới.

Chelsea thất bại trước Man City trong trận chung kết Cúp FA. (Nguồn: AP)

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Chelsea lúc này là sự thiếu ổn định. Thất bại trước Man City trong trận chung kết FA Cup khiến họ chỉ thắng 2 trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Phong độ sân nhà của Chelsea cũng rất đáng lo. Họ chỉ thắng 1 trong 9 trận trên sân Stamford Bridge gần đây. Tại Ngoại hạng Anh, họ đã trải qua 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, với trận hòa 1-1 với Liverpool ở vòng trước.

Trong khi đó, Tottenham đang có tinh thần tốt hơn khi bước vào trận đấu này. Đội bóng của huấn luyện viên Roberto De Zerbi đã có chuỗi 4 trận bất bại đúng vào giai đoạn quyết định của mùa giải để tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Hai trận hòa trên sân nhà trước Brighton và Leeds xen giữa hai chiến thắng trên sân khách trước Wolves và Aston Villa giúp "Spurs" chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Sau khi West Ham thua đậm tại St James' Park hôm Chủ nhật, Tottenham hiện hơn đối thủ này 2 điểm, đá ít hơn 1 trận và sở hữu hiệu số bàn thắng - bàn thua vượt trội. Vì vậy, với trận gặp Chelsea và cuộc tiếp đón Everton ở vòng cuối, "Spurs" hiểu rằng chỉ cần thêm 1 điểm là gần như đủ để đảm bảo suất ở lại Ngoại hạng Anh mùa tới.

Chelsea vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối ở những lần chạm trán gần đây khi toàn thắng Tottenham trong 5 cuộc đối đầu gần nhất tại Ngoại Hạng Anh. "Spurs" cũng đã không thể ca khúc khải hoàn tại Stamford Bridge kể từ năm 2018. Dẫu vậy, xét về phong độ hiện tại cùng tình hình lực lượng, Tottenham đang được đánh giá nhỉnh hơn trước màn so tài này.

Tottenham lấy lại phong độ ở giai đoạn cuối mùa. (Nguồn: AP)

Thông tin lực lượng

Chelsea nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh về nhân sự nhằm đảm bảo thể trạng cho các trụ cột ở giai đoạn cuối mùa. Jesse Derry, Estevao Willian và Jamie Gittens đều chưa thể trở lại vì chấn thương, trong khi Mykhaylo Mudryk tiếp tục vắng mặt do án treo giò. Tình trạng của Joao Pedro và Romeo Lavia vẫn đang được theo dõi sát sao nên khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Dẫu vậy, đội chủ sân Stamford Bridge cũng đón nhận tín hiệu tích cực khi Pedro Neto, Alejandro Garnacho cùng thủ môn Robert Sanchez đã sẵn sàng tái xuất.

Về phía Tottenham, HLV Roberto De Zerbi đang đau đầu với danh sách chấn thương kéo dài. Xavi Simons, Dominic Solanke, Ben Davies, Wilson Odobert, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus và Cristian Romero đều không thể góp mặt. James Maddison đã trở lại sau quãng thời gian điều trị chấn thương dây chằng chéo, nhưng tiền vệ người Anh nhiều khả năng chỉ đủ thể lực để vào sân từ ghế dự bị.

Đội hình dự kiến

Chelsea (3-4-2-1): Sanchez; Fofana, Colwill, Hato; Malo Gusto, Caicedo, Enzo Fernandez, Cucurella; Cole Palmer, Pedro Neto; Liam Delap.

Tottenham (4-2-3-1): Kinsky; Pedro Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kolo Muani, Conor Gallagher, Mathys Tel; Richarlison.

Dự đoán: Chelsea 1-1 Tottenham.