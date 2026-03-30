Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tái đắc cử

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, 81/81 đại biểu HĐND đã thống nhất bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tỷ lệ 100%.

Các đại biểu cũng thống nhất bầu ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Mạnh Hùng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, 52 tuổi, quê quán Vĩnh Long; trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế, lý luận chính trị cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Mạnh Hùng từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, Bí thư Thành ủy Tây Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Ngày 18/3/2025, tại Hội nghị lần thứ 52 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020–2025.

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Tây Ninh và Long An, ngày 10/10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Mạnh Hùng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh.

Đến ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Quá trình công tác của ông Lê Văn Hẳn

Ông Lê Văn Hẳn, 56 tuổi, quê quán tỉnh Vĩnh Long; có trình độ lý luận chính trị cao cấp; chuyên môn gồm: Cử nhân Hành chính, Cử nhân Sư phạm Văn học và Thạc sĩ Quản lý giáo dục.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Bí thư Thành ủy Trà Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Tháng 7/2025, sau khi sáp nhập ba tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre, ông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 18/11/2025, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Văn Hẳn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025–2030.

Cùng ngày, tại kỳ họp của HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026, ông Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021–2026.