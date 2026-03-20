Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã trao quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Minh Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Bến Lức, đến công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Trương Tấn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh (huyện Đức Hòa, Long An cũ) được điều động đến Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Cùng đợt này, ông Lê Công Hiệu, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc. Ông Lê Quang Định, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Các quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 20/3/2026.

Ông Trương Tấn Sơn, 42 tuổi, quê xã Mỹ Hạnh (Tây Ninh), có trình độ thạc sĩ kinh doanh quốc tế, kỹ sư xây dựng - địa chính, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ nhiều vị trí như Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình (TP.HCM) nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy quận Tân Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 12/2023, ông được tiếp nhận về công tác tại tỉnh Long An, giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng từ tháng 1/2024. Đến tháng 12/2024, ông được điều động làm Phó Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa; từ tháng 7/2025 giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa trước khi được bổ nhiệm vị trí mới.