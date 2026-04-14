Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Xây dựng HĐND 'gần dân, hiểu dân, vì dân'

Đó là chia sẻ của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031, diễn ra sáng nay (14/4).

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, nhưng trên hết phải là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Vì vậy, cần xây dựng một HĐND “gần dân, hiểu dân, vì dân”; mọi chủ trương, quyết sách đều phải hướng đến mục tiêu cao nhất là người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang.

"Khi lòng dân được lắng nghe, ý dân được phản ánh trung thực và mỗi quyết sách xuất phát từ thực tiễn đời sống, thì hiệu lực của chính quyền sẽ được nâng cao và niềm tin của Nhân dân sẽ ngày càng được củng cố" - ông Quang nhấn mạnh.

Định hướng cho nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy yêu cầu Đà Nẵng phải phát triển nhanh và bền vững hơn, giữ vai trò cực tăng trưởng của cả nước; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập quốc tế.

Trên tinh thần đó, ông đề nghị HĐND thành phố và các đại biểu tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

Trước hết, phát huy mạnh mẽ vai trò trong cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của thành phố. Trọng tâm là các định hướng lớn như xây dựng Khu thương mại tự do, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy các mô hình kinh tế mới gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Mỗi nghị quyết phải thực sự trở thành công cụ tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực, thu hút nhà đầu tư chiến lược, tạo môi trường cạnh tranh quốc tế; đồng thời thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, HĐND cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả; nâng cao chất lượng thẩm tra, chất vấn, giải trình; tăng tính tranh luận và phản biện, bảo đảm mọi quyết sách dựa trên thực tiễn và dữ liệu. Công tác giám sát phải đi vào trọng tâm, trọng điểm, làm rõ trách nhiệm đến cùng, tránh tình trạng “giám sát xong để đó”...