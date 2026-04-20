Video tàu khu trục Mỹ nhắm thẳng tàu Iran khai hoả, đục xuyên phòng máy

Khoảnh khắc tàu khu trục Mỹ nã đạn vào tàu chở hàng treo cờ Iran. (Video: RT)

Theo CENTCOM, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS SPRUANCE chặn bắt tàu TOUSKA ở Vịnh Oman khi tàu này cố gắng vượt qua vòng phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt và tiến đến cảng Bandar Abbas của Iran thông qua eo biển Hormuz.

“Sau khi thủy thủ đoàn của tàu TOUSKA không tuân thủ cảnh báo liên tục trong suốt 6 giờ, tàu khu trục SPRUANCE ra lệnh cho nhân viên sơ tán khỏi phòng máy. SPRUANCE tiến hành vô hiệu hóa hệ thống đẩy của TOUSKA bằng cách bắn nhiều phát đạn từ khẩu pháo 5 inch Mk 45 của tàu khu trục vào phòng máy”, CENTCOM thông tin.

Quan chức Iran lên án lệnh phong tỏa là bất hợp pháp theo luật quốc tế, cho rằng nó vi phạm điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần dự kiến ​​hết hạn vào ngày 22/4.

Quân đội Iran cũng tuyên bố sẽ trả đũa việc bắt giữ con tàu này. Hãng thông tấn Tasnim của Iran sau đó đưa tin quân đội Iran phóng máy bay không người lái vào tàu của Mỹ. Hiện tại, Mỹ chưa xác nhận liệu có tàu nào của họ bị tấn công hay không.

“Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và thực hiện hành vi cướp biển trên tuyến hàng hải quốc tế khi tấn công một tàu thương mại của Iran tại vùng Biển Oman. Chúng tôi cảnh báo, Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sớm phản ứng và tiến hành đáp trả đối với hành vi cướp biển có vũ trang của Mỹ”, Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) dẫn lời quân đội Iran đưa tin.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận quân đội Mỹ tấn công và kiểm soát một tàu chở hàng của Iran đang cố vượt qua sự phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về vòng đàm phán hòa bình mới mà ông đã công bố trước đó trong ngày.

“Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS SPRUANCE của Hải quân Mỹ đã chặn tàu TOUSKA ở Vịnh Oman và đưa ra cảnh báo rõ ràng yêu cầu dừng lại”, ông Trump viết trên Truth Social. “Thủy thủ đoàn Iran từ chối nghe theo, vì vậy tàu hải quân của chúng tôi đã chặn đứng họ bằng cách bắn thủng phòng máy. Hiện tại, Thủy quân Lục chiến Mỹ đã kiểm soát con tàu".