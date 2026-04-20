Kinh hoàng cảnh biển lửa thiêu rụi 1.000 ngôi nhà tại Malaysia

Hình ảnh từ máy bay không người lái tại hiện trường cho thấy khói đen dày đặc bao trùm khu vực khi ngọn lửa lan rộng, nuốt chửng toàn bộ khu dân cư.

Giới chức nhận được thông báo về vụ cháy tại huyện Sandakan vào khoảng 1h32 sáng (giờ địa phương), ông Jimmy Lagung, Chỉ huy trưởng lực lượng cứu hỏa và cứu nạn địa phương cho hay. Theo ông: “Gió mạnh cùng với khoảng cách giữa các ngôi nhà quá gần đã khiến đám cháy lan nhanh, trong khi điều kiện thủy triều xuống thấp cũng gây khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước phục vụ chữa cháy”.

Cận cảnh hỏa hoạn thiêu rụi 1.000 ngôi nhà ven biển tại Malaysia.

Đám cháy bùng phát tại một trong những ngôi làng trên mặt nước của Sabah - nơi các ngôi nhà gỗ được dựng trên cọc và là nơi sinh sống của những cộng đồng nghèo nhất tại Malaysia, bao gồm nhiều nhóm người bản địa và người không quốc tịch.

Theo cảnh sát Sandakan, hơn 9.000 cư dân đã bị ảnh hưởng, song chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào, hãng thông tấn nhà nước Bernama đưa tin. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết chính phủ liên bang đang phối hợp với chính quyền bang Sabah để cung cấp hỗ trợ thiết yếu và bố trí nơi ở tạm thời cho các nạn nhân.