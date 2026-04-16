Cháy nhà trọ ở TP.HCM làm 2 người chết: Lộ nhiều lỗ hổng an toàn PCCC

Thông tin được đại diện Công an TP.HCM nêu tại buổi họp báo định kỳ về kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố, chiều 16/4.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng Phòng PC07, vụ cháy xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 12/4 tại căn nhà địa chỉ 53/1 Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp. Diện tích cháy khoảng 20m² nhưng hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi làm 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM thông tin tại họp báo chiều 16/4.

Từ vụ việc này, vấn đề đảm bảo an toàn PCCC đối với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh và nhà trọ tiếp tục được đặt ra. Đây là những công trình phổ biến trong đô thị đông dân như TP.HCM, với đặc điểm vừa để ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không đảm bảo điều kiện an toàn cháy nổ.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng cho biết, quy định PCCC đối với nhà ngăn phòng cho thuê được chia thành 2 nhóm theo quy mô công trình, với các yêu cầu cụ thể.

Đối với công trình quy mô lớn, từ 7 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000m² trở lên, chủ đầu tư bắt buộc phải thực hiện thẩm định thiết kế và nghiệm thu về PCCC theo quy định. Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022 (hoặc bản sửa đổi 2023).

Trong đó, yêu cầu về thoát nạn được đặt lên hàng đầu với việc phải đảm bảo có ít nhất 2 lối thoát nạn, chiều rộng thông thủy tối thiểu của vế thang là 0,9m. Khu vực kinh doanh, để xe phải được ngăn cách với khu vực ở bằng vật liệu chống cháy có giới hạn chịu lửa tối thiểu 30 phút nhằm hạn chế cháy lan.

Bên cạnh đó, hệ thống báo cháy tự động là yêu cầu bắt buộc đối với nhà từ 3 tầng trở lên hoặc có diện tích sàn từ 700m². Đối với nhà từ 5 tầng hoặc diện tích sàn từ 1.500m² trở lên, phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động hoặc họng nước chữa cháy trong nhà để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Hiện trường vụ cháy tại căn nhà trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp) khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Đối với các công trình quy mô nhỏ, dưới 7 tầng hoặc diện tích sàn dưới 3.000m², chủ đầu tư tự thực hiện thẩm định và nghiệm thu theo Nghị định 105, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Các yêu cầu kỹ thuật áp dụng theo Tiêu chuẩn TCVN 13967:2024 về nhà ở liên kế.

Theo đó, các công trình này được phép sử dụng cầu thang bộ loại 2 (thang hở trong nhà) hoặc hành lang bên giáp không gian ngoài nhà để phục vụ thoát nạn, nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu an toàn cho người sử dụng.

Đối với các công trình đã đưa vào sử dụng trước ngày 26/8/2024, TP.HCM yêu cầu thực hiện các giải pháp theo Công điện 991 của Thủ tướng và hướng dẫn của Công an Thành phố.

Cụ thể, về bố trí công năng, không được kinh doanh hàng hóa dễ cháy tại nơi ở, không lắp đặt mái che cố định tại sân chung hoặc lối thoát nạn. Về ngăn cháy lan, khu vực để xe tại tầng hầm hoặc tầng một phải được ngăn cách với thang máy và cầu thang bộ bằng vách ngăn cháy.

Về thoát nạn, các công trình phải đảm bảo lối thoát nạn từ tầng 1 trực tiếp ra bên ngoài, không để đồ đạc cản trở lối đi. Đồng thời, cần trang bị các phương tiện PCCC như đầu báo cháy cục bộ tại khu vực để xe, phòng điện; bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc và dụng cụ phá dỡ để chủ động xử lý khi có sự cố.

Song song với các quy định về hạ tầng, TP.HCM cũng đẩy mạnh việc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tự động.

Theo lộ trình chung, việc này phải hoàn thành trước ngày 1/1/2027. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Bộ Công an, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành sớm hơn, trước ngày 15/10/2026.

Đến nay, thành phố đã tuyên truyền cho hơn 190.000 lượt cơ sở, đạt 100% số cơ sở thuộc diện phải thực hiện. Trong số này, có 17.972 cơ sở, tương đương gần 10%, đã ký cam kết triển khai; 6.207 cơ sở đã ký hợp đồng lắp đặt và 4.338 cơ sở đã thực tế lắp đặt với tổng số 4.773 thiết bị.