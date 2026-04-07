Cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy lúc rạng sáng

(VTC News) -

Khoảng 1h16 ngày 7/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân số 249 thôn Thượng, chợ Thạch Bích, xã Bình Minh.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 người mắc kẹt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động 4 xe chữa cháy của các Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 và số 33 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng 24 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Tại hiện trường, đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên.

Qua trinh sát nắm tình hình, xác định bên trong nhà có người mắc kẹt, chỉ huy chữa cháy chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn. Đồng thời, lực lượng chữa cháy triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy được đưa ra ngoài an toàn.

Đến khoảng 1h43 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, không để cháy lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên. Lực lượng chức năng kịp thời cứu và đưa 2 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra vị trí an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tình trạng nắng nóng đang diễn biến phức tạp và có xu hướng lan rộng trên cả nước. Nhiều khu vực ghi nhận mức nhiệt tăng cao, có nơi vượt mốc 40°C. Nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh trong thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư gia tăng, nhất là ở các đô thị lớn.

Thời tiết khô nóng kéo dài cũng làm tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng tại nhiều địa phương. Vì vậy cơ quan chức năng và người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.