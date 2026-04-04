Cháy nhà do nấu ăn, 2 thành viên cứu hỏa bị ngạt khói

Khoảng 19h14 ngày 3/4, tại khu vực bếp tầng 3 ngôi nhà số 9 ngõ Đường Tàu, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội xảy ra sự cố cháy do sơ suất trong quá trình đun nấu.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy

Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an phường và an ninh trật tự cơ sở đang ứng trực nhanh chóng tiếp cận, sử dụng phương tiện tại chỗ để khống chế đám cháy, không để cháy lan.

Đồng thời, tổ công tác trực tiếp tiếp cận hiện trường, hướng dẫn và đưa 2 người dân thoát ra khỏi khu vực cháy an toàn, bảo đảm không xảy ra thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản cũng không đáng kể.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, có 1 cán bộ cảnh sát trật tự và 1 thành viên an ninh trật tự cơ sở bị ảnh hưởng do hít phải khói, được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi, điều trị; hiện sức khỏe ổn định.

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 24/3 cũng xảy ra cháy nhà dân ở địa chỉ số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Hà Nội. Ngôi nhà bị cháy có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng tum, bên trong có 7 người mắc kẹt.

Đến 18h18, lực lượng chức năng cùng người dân cứu được toàn bộ 7 người từ lối thoát nạn khẩn cấp được chủ nhà mở tại tầng tum.

Đến khoảng 18h25, đám cháy được dập tắt, không để cháy lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên.