Tàu khu trục Mỹ bắn thủng phòng máy, bắt giữ tàu Iran ở eo biển Hormuz

Chiều 19/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ tấn công và kiểm soát một tàu chở hàng của Iran đang cố vượt qua sự phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về vòng đàm phán hòa bình mới mà ông đã công bố trước đó trong ngày.

“Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS SPRUANCE của Hải quân Mỹ đã chặn tàu TOUSKA ở Vịnh Oman và đưa ra cảnh báo rõ ràng yêu cầu dừng lại”, ông Trump viết trên Truth Social. “Thủy thủ đoàn Iran từ chối nghe theo, vì vậy tàu hải quân của chúng tôi đã chặn đứng họ bằng cách bắn thủng phòng máy. Hiện tại, Thủy quân Lục chiến Mỹ đã kiểm soát con tàu".

Tàu Iran trúng đạn của tàu khu trục Mỹ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ sau đó xác nhận hành động quân sự này trong một bài đăng trên X, kèm theo đoạn video dài 34 giây mà Lầu Năm Góc cho biết ghi lại cuộc chạm trán.

Ông Trump nói con tàu nằm trong diện trừng phạt của Mỹ. "Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn con tàu và đang kiểm tra những gì có trên đó!”

Trước đó, Tổng thống Mỹ nói các nhà đàm phán nước này sẽ trở lại Pakistan vào tối 20/4 để tiếp tục đàm phán, sau khi Iran và Mỹ cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn hai tuần - sẽ hết hạn vào 22/4. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran cho biết các báo cáo về “vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad là sai sự thật”, nhắc đến lập trường của Mỹ và việc phong tỏa eo biển.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn khi phong tỏa các cảng của họ, trong khi Mỹ cáo buộc Iran bắn vào hai tàu treo cờ Ấn Độ hôm 18/4.

“Đây là sự vi phạm hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn của chúng ta!”, ông Trump viết trên Truth Social vào sáng 19/4, đồng thời nói rằng phái đoàn đàm phán của ông sẽ quay lại Islamabad.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz ngày 18/4.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, người đang đóng vai trò trung gian chính trong cuộc xung đột, cho biết ông đã có “cuộc trao đổi tích cực và mang tính xây dựng” với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, nhưng không xác nhận liệu Iran có đồng ý tham gia vòng đàm phán mới hay không.

Trong cuộc gọi với chương trình “The Weekend” của MS NOW, Trump cho biết phái đoàn Mỹ sẽ bao gồm đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và con rể ông là Jared Kushner. Ông nói Phó Tổng thống JD Vance sẽ không tham gia vì lý do an ninh, sau khi đã dẫn đầu đoàn tuần trước.

Tuy nhiên, hai quan chức cấp cao Mỹ sau đó nói rằng ông Vance thực tế sẽ dẫn đầu phái đoàn tới Islamabad vào tối 20/4 để bắt đầu vòng đàm phán mới nhằm chấm dứt chiến sự. Nhà Trắng không đưa ra giải thích thêm khi được hỏi.

Ông Trump cũng tiếp tục đe dọa sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Iran nếu không đạt được thỏa thuận.

Iran chưa phản hồi ngay lập tức trước các lời đe dọa hoặc thông báo đàm phán mới.

Mỹ và Iran vẫn bất đồng về nhiều vấn đề quan trọng. Ông Trump nhấn mạnh Iran “không thể có vũ khí hạt nhân, và họ đã đồng ý điều đó".

Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium và đề xuất đình chỉ toàn bộ hoạt động hạt nhân trong 20 năm, nhưng Iran bác bỏ và khẳng định quyền làm giàu của mình. Iran cũng yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nghiêm khắc và trả lại tài sản bị đóng băng ở nước ngoài.