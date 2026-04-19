Tổng thống Trump: Phái viên Mỹ đang đến Pakistan để đàm phán với Iran

Ngày 19/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social: “Hôm qua, Iran quyết định nổ súng ở eo biển Hormuz - hành động vi phạm hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn của chúng ta! Nhiều phát đạn nhắm vào tàu của Pháp và tàu chở hàng của Anh. Điều đó thật không hay chút nào, phải không? Đại diện của tôi sẽ đến Islamabad, Pakistan. Họ sẽ có mặt ở đó vào tối mai để đàm phán".

Ông Trump cũng cho rằng hành động của Iran xung quanh tuyến đường thủy chiến lược này là phản tác dụng, đồng thời nói thêm: “Iran gần đây tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển, điều này thật kỳ lạ, bởi vì lệnh phong tỏa của chúng ta đã đóng cửa nó rồi. Họ đang giúp chúng ta mà không hề hay biết và chính họ mới là người thiệt hại khi tuyến đường thủy bị đóng cửa, 500 triệu USD mỗi ngày! Mỹ chẳng mất gì cả".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh mô hình vận chuyển hàng hóa đang thay đổi. “Thực tế, nhiều tàu hiện đang hướng đến Mỹ, Texas, Louisiana và Alaska để lấy hàng. Nhờ sự hỗ trợ của IRGC, Iran lúc nào cũng muốn tỏ ra là 'kẻ mạnh'!”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump tiết lộ thêm Mỹ đưa ra "thỏa thuận rất công bằng và hợp lý", đồng thời đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc nếu các cuộc đàm phán thất bại.

“Chúng tôi đang đưa ra thoả thuận rất công bằng và hợp lý, tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận vì nếu không, Mỹ sẽ phá hủy mọi nhà máy điện và mọi cây cầu ở Iran. Không còn là người tốt bụng nữa!”, ông Trump cho hay.

Đồng thời, ông nhấn mạnh: “Họ sẽ nhanh chóng đầu hàng, đầu hàng dễ dàng, và nếu họ không chấp nhận thoả thuận, tôi sẽ làm những gì cần phải làm, những gì mà các Tổng thống khác lẽ ra phải làm với Iran trong suốt 47 năm qua".

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Mỹ không thể tước đoạt quyền sở hữu chương trình hạt nhân của đất nước ông.

“Tổng thống Trump nói Iran không nên sử dụng quyền hạt nhân của mình, nhưng ông ấy không nói rõ là vì tội gì. Ông ấy có quyền lực gì để tước đoạt quyền hợp pháp của một quốc gia?”, ông Pezeshkian tuyên bố.

Những phát ngôn của Tổng thống Pezeshkian được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cũng khẳng định quốc gia này sẽ không gửi uranium được làm giàu tới Mỹ.