Mỹ và Iran đạt tiến triển đàm phán: Những bất đồng nào cần giải quyết?

Hôm 18/4, nhà đàm phán hàng đầu của Iran cho biết cuộc đàm phán gần đây với Mỹ đạt được tiến triển nhưng vẫn còn những bất đồng về vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh hai bên có "những cuộc đối thoại rất tốt", bất chấp cảnh báo chống lại "sự tống tiền" liên quan đến hoạt động trên tuyến đường hàng hải quan trọng ở eo biển Hormuz.

"Chúng tôi có tiến triển nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn giữa hai bên. Có một số vấn đề mà chúng tôi kiên quyết... Họ cũng có những lằn ranh đỏ. Nhưng những vấn đề này có thể chỉ là một hoặc hai vấn đề", trưởng đoàn đàm phán của Iran - Chủ tịch Quốc hội Mohammad-Baqer Qalibaf nói.

Tàu chở dầu ở eo biển Hormuz ngoài khơi Musandam, Oman. (Ảnh: Reuters)

Tương tự, ông Trump chỉ thông tin Mỹ đang có "những cuộc đối thoại rất tốt" và không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó, Tehran đảo chiều chiến thuật để tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz, một lần nữa đóng cửa điểm nghẽn năng lượng và làm gia tăng sự bất ổn trong cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động vào 28/2.

Iran cho biết họ đang đáp trả việc Mỹ tiếp tục phong tỏa cảng của Iran, gọi đó là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei cho rằng hải quân Iran sẵn sàng giáng những "thất bại cay đắng mới" lên kẻ thù. Ông Trump gọi động thái này là "tống tiền" ngay cả khi ông ca ngợi các cuộc đàm phán.

Tổng thống Trump cũng bảo vệ lệnh phong tỏa của Mỹ và đe dọa "bắt đầu ném bom trở lại" nếu các nước không đạt thỏa thuận dài hạn trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào 22/4.

Theo Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC), việc Tehran kiểm soát eo biển Hormuz bao gồm việc yêu cầu thanh toán chi phí liên quan đến dịch vụ an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường.

Tehran thay đổi lập trường làm tăng nguy cơ các chuyến vận chuyển dầu khí qua eo biển Hormuz có thể tiếp tục bị gián đoạn, đúng lúc ông Trump cân nhắc liệu có nên gia hạn lệnh ngừng bắn hay không.

Theo những người quen thuộc với đề xuất này, khi nhà đàm phán Mỹ và Iran gặp nhau vào cuối tuần trước tại Islamabad, Mỹ đề xuất đình chỉ mọi hoạt động hạt nhân của Iran trong 20 năm, trong khi Iran đề nghị đình chỉ từ 3 - 5 năm.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh tiết lộ chưa ấn định ngày cho vòng đàm phán tiếp theo, đồng thời nói thêm trước tiên hai bên cần phải đạt thỏa thuận về khuôn khổ hợp tác.