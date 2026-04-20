Iran chỉ còn 'vũ khí' duy nhất buộc Mỹ xuống thang

Iran chọn “cuộc chiến ý chí”

Trong cuộc đối đầu tại Eo biển Hormuz, Iran không có nhiều lựa chọn theo cách tiếp cận truyền thống. Không quân hạn chế, hải quân yếu và gần như không có khả năng đối đầu trực diện với Mỹ trên biển khiến Tehran buộc phải thay đổi chiến lược.

Thay vì tìm cách đánh bại đối thủ bằng sức mạnh quân sự, mục tiêu thực tế của Iran dường như chỉ còn là kéo dài xung đột đủ lâu để làm suy yếu ý chí chính trị của Washington. Đây không phải là cuộc chiến để chiến thắng, mà là cuộc chiến để không thất bại.

Trong điều kiện bất cân xứng, Iran tập trung vào các công cụ chi phí thấp nhưng có khả năng gây rối cao. Nổi bật nhất là các UAV cảm tử kiểu Shahed.

Chiến thuật không nằm ở từng chiếc UAV đơn lẻ, mà ở số lượng lớn được triển khai đồng thời. Khi hàng chục, thậm chí hàng trăm mục tiêu cùng tiếp cận từ nhiều hướng, hệ thống phòng thủ của tàu chiến có thể bị quá tải.

Tuy nhiên, các hệ thống phòng thủ hiện đại của Hải quân Mỹ, đặc biệt là Aegis, đã chứng minh hiệu quả cao trong việc đánh chặn tên lửa và UAV tại các khu vực như Biển Đỏ. Điều này khiến khả năng xuyên thủng phòng thủ của Iran trở nên khó khăn hơn, trừ khi họ tạo được áp lực đủ lớn về số lượng.

Chiến thuật “bầy sói trên biển”

Bên cạnh UAV, Iran còn dựa vào lực lượng tàu cao tốc cỡ nhỏ, một đặc sản trong học thuyết tác chiến bất đối xứng của nước này. Các tàu này có thể mang vũ khí hoặc chất nổ, tiếp cận nhanh và tấn công theo kiểu “bầy đàn”.

Dù nhiều phương tiện đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch trước, Iran được cho là vẫn duy trì các cơ sở ngầm chứa số lượng lớn tàu nhỏ. Mục tiêu không phải là đánh chìm hạm đội Mỹ, mà là tạo ra rủi ro liên tục, buộc đối phương phải duy trì trạng thái cảnh giác cao độ.

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ đã chuẩn bị cho kịch bản này, với hệ thống cảm biến, vũ khí tầm gần và chiến thuật phòng thủ nhiều lớp, cho phép phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu từ khoảng cách an toàn.

Một yếu tố khác trong chiến lược của Iran là các tàu ngầm mini chạy diesel-điện, có thể mang chất nổ hoặc vũ khí tấn công. Với số lượng ước tính khoảng 25-30 chiếc, đây là công cụ có thể tạo ra mối đe dọa bất ngờ trong môi trường ven bờ.

Tuy nhiên, khả năng tác động dài hạn của lực lượng này bị hạn chế bởi quy mô và năng lực. Các nhóm tác chiến của Mỹ thường đi kèm với hệ thống săn ngầm hiện đại, bao gồm sonar kéo, trực thăng săn ngầm và cả phương tiện không người lái dưới nước.

Điều này khiến tàu ngầm mini khó có thể thay đổi cục diện, dù vẫn có thể gây ra những sự cố cục bộ.

Mục tiêu thật sự

Điểm cốt lõi trong chiến lược của Iran không nằm ở việc phá hủy lực lượng Mỹ, mà là gây ra đủ thiệt hại để tạo hiệu ứng chính trị. Một vài vụ tấn công thành công, gây thương vong hoặc thiệt hại cho tàu chiến, có thể đủ để làm gia tăng áp lực dư luận tại Mỹ, đẩy chi phí xung đột lên cao và buộc Washington phải cân nhắc lại mức độ cam kết.

Trong bối cảnh hệ thống chính trị Mỹ nhạy cảm với các tổn thất ngắn hạn, đây có thể là đòn bẩy quan trọng mà Tehran hướng tới.

Cuối cùng, yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược của Iran không phải là UAV hay tàu ngầm, mà là thời gian. Tehran hiểu rằng họ khó có thể giành chiến thắng trong một cuộc đối đầu nhanh. Nhưng nếu kéo dài xung đột, áp lực kinh tế và chính trị có thể chuyển sang phía Washington.

Đây là logic quen thuộc của chiến tranh bất đối xứng: bên yếu không cần thắng, chỉ cần khiến đối phương không thể tiếp tục.

Trong cuộc đối đầu tại Hormuz, Iran không tìm kiếm một chiến thắng quân sự theo nghĩa truyền thống. Thay vào đó, họ theo đuổi một mục tiêu đơn giản nhưng khó đối phó hơn: tồn tại đủ lâu để làm suy yếu ý chí của đối thủ.

Nếu chiến lược này thành công, kết cục của xung đột sẽ không được quyết định bởi những trận đánh lớn, mà bởi câu hỏi ai là người kiên trì hơn trong một cuộc chiến kéo dài.